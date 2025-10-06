Conciencia: El clamor de los conductores en Maracaibo

Un sondeo reciente en Maracaibo reveló la profunda inquietud de motorizados y conductores de automóviles ante el creciente y alarmante índice de accidentes de tránsito en la ciudad.

Lee también:La broma de Schwarzenegger que condenó a Stallone

El reclamo es claro y unánime, la única forma de reducir la siniestralidad vial es tomar conciencia y el respeto riguroso a todas las normas de tránsito por parte de cada usuario de la vía.

Este llamado a la prudencia surge como una propuesta activa de la ciudadanía para salvar vidas en las congestionadas calles marabinas.

Uno de los fallos más señalados como causa directa de incidentes, especialmente por los motorizados, es la omisión del uso de las luces direccionales (el "cruce") por parte de los conductores de vehículos. Esta falta de señalización básica es una fuente constante de situaciones de alto riesgo, donde giros inesperados sin previo aviso provocan colisiones. Por ello, la principal recomendación es avisar cualquier cambio de carril o giro con anticipación, y mantener siempre una vigilancia atenta del entorno vial.

Las medidas de seguridad que la ciudadanía considera imprescindibles se centran en el cumplimiento de normas que parecen básicas, pero resultan cruciales para la convivencia. Para los motorizados, el uso del casco es un acto imperativo para su protección y un requisito ineludible de la ley.

Un llamado de atención para todos los conductores de la ciudad

Para todos los conductores, la obligación es respetar de forma estricta las señales de tránsito y los límites de velocidad establecidos en cada zona, ya que estas reglas están diseñadas para proteger la integridad de todos.

Finalmente, se ha hecho un llamado enfático a la conducción responsable como el pilar de la seguridad vial en la región. Se insta a los ciudadanos a mantener la calma y la cordura al volante, evitando actitudes temerarias que ponen en peligro a terceros. La medida más crucial es evitar a toda costa manejar bajo los efectos del alcohol o otro tipo de sustancias, pues la alteración de los sentidos es una causa principal de tragedias.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día