Conductora intenta arrollar a una persona en plena avenida El Milagro

La mañana de este jueves 4 de septiembre, una escena llena de imprudencia generó una mujer que manejaba un vehículo marca Fiat 500, eléctrico color plata, en la avenida El Milagro, cuando intentó arrollar a una persona con su auto.

Testigos del hecho grabaron la tensa situación donde se puede ver el momento en que la agresora, al mando del inusual vehículo, intenta llevarse por delante al dueño de un Ford Festiva de color rojo, con quien minutos antes había colisionado.

En el material audiovisual se observa cómo el hombre se interpone frente al carro de la mujer, al parecer intentando que ella se bajara para solucionar el accidente, pero en un instante de tensión, la sindicada apretó el acelerador. El conductor logró esquivar el vehículo por segundos para evitar ser arrollado, mientras otro conductor que presenció la escena se detuvo, lo subió a su carro y salieron en persecución de la mujer.

Un segundo video muestra el Ford Festiva chocado en medio de la vía, a pocos metros del Hotel Tibisay del Lago, con el parachoques trasero en la carretera.

