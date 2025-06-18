Conozca a los candidatos opositores al Concejo Municipal de Maracaibo

Este martes 17 de junio, el movimiento político Gran Alianza de Maracaibo, presentó la candidatura oficial de Adrián Romero, a la alcaldía de Maracaibo, así como también los aspirantes al Concejo Municipal de Maracaibo (CMM), de cara a los comicios del 27 de julio.

Entre los candidatos se encuentran:

Yineska Contreras

José Bermúdez

Juan Urdaneta

Daniel Ponne

Luis Cabrera

Omar Molina

Alecis Porras

Rosahan Larreal

Alejandro Fernández

Emil Sulbarán

Victoria Silva

Inés González

David Umbría

Jonathan Segovia

Édgar Espina

Daniel Hernández

Lee también: Gran Alianza por Maracaibo presentó a Adrián Romero como su candidato a la Alcaldía

Noticia al Día