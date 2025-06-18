Conozca a los candidatos opositores al Concejo Municipal de Maracaibo

Este martes 17 de junio, el movimiento político Gran Alianza de Maracaibo, presentó la candidatura oficial de Adrián Romero, a la alcaldía de Maracaibo, así como también los aspirantes al Concejo Municipal de Maracaibo (CMM), de cara a los comicios del 27 de julio.
Entre los candidatos se encuentran:
Yineska Contreras
José Bermúdez
Juan Urdaneta
Daniel Ponne
Luis Cabrera
Omar Molina
Alecis Porras
Rosahan Larreal
Alejandro Fernández
Emil Sulbarán
Victoria Silva
Inés González
David Umbría
Jonathan Segovia
Édgar Espina
Daniel Hernández
Noticia al Día