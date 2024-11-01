Conozca el "clamor popular" de los comerciantes en la plaza Baralt en Maracaibo

Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Por José Gregorio Flores

La Plaza Baralt se anega cada vez que llueve y los comerciantes asentados en este legendario espacio marabino, cargado de historia e increíbles anécdotas, solicitaron este viernes primero de octubre a las autoridades competentes en la región, solventar esta problemática y refaccionar lo más pronto posible los drenajes para que el agua circule y no afecte su jornada de trabajo.

Quienes a diario laboran en la plaza se quejan de que la mercancía guardada en sus quioscos se moja y deteriora cada vez que en Maracaibo cae un "palo de agua" (como los de esta semana) ya que el lugar se inunda al punto que sobrepasa las aceras y se mete en las instalaciones del Centro de Arte Lía Bermúdez. Sostienen que cada vez que llueve, es un día de pérdidas pues la gente evitar pasar por esos alrededores.

Javier Bracho, uno de los libreros de este sitio, expresó su malestar con respecto a esta situación, pues mucha de su mercancía se ha deteriorado con las lluvias y el estancamiento del agua en la plaza ya que se mete en su kiosko. Comentó que hace 10 años, cuando decidió dedicarse al comercio informal, el sitio donde trabaja tenía otro aspecto y los drenajes funcionaban.

"El llamado es para las autoridades competentes con el fin de que nos ayuden con esta problemática porque no solo afecta el ornato de la plaza, sino también a nosotros como vendedores que tenemos años aquí y nos duele que esto se convierta en un basurero cada vez que llueve. Miles de desechos que aglomeran en el frente del convento de Maracaibo, todos vienen a dar aquí", dijo Javier Bracho.

Otro de los comerciantes asentados en la plaza Baralt desde hace más de 20 años es Armando Antonio Arreaga Valles, quien al igual que los demás vendedores, también ha sufrido pérdidas con la mercancía que expone, entre los que destacan libros, cassettes y discos de vinyl, principalmente. Aseguró que el agua sobrepasa las aceras y brocales de contención que bordean la plaza y llega hasta el CAMLB.

"Esto es un desastre cada vez que llueve porque aparte que el agua se estanca en la propia plaza, convirtiendo esto en un baño romano, la basura que los buhoneros arrojan en el Pasaje Colón, toda se viene para este lugar. Esta semana ha llovido varias veces y son días en los que casi no vendemos porque la gente evita pasar por los charcos", denunció Don Armando Arreaga.

Asimismo, Ángel Gabriel Zambrano, uno de los comerciantes con más tiempo en la plaza (casi 40 años), indicó que los trabajos de refaccionamiento que realizó la administración regional hace meses dieron muy buenos resultados, pero el sistema de drenajes colapsa con las lluvias por la gran cantidad de basura que se aglomera en diferentes puntos del lugar y que se lleva el agua como el caudal de un río.

"Yo tengo más de 200 libros y unos 400 discos que se me han deteriorado con este problema del agua aquí en la plaza Baralt. Si bien es cierto que la gobernación del Zulia hizo un buen trabajo, la gente no tiene conciencia porque sigue arrojando basura, sin ni siquiera meterla en bolsas plásticas. Necesitamos que nos den una mano con esta situación porque va de mal en peor", agregó Ángel Zambrano.

Armando Arreaga tiene más de 20 años trabajando en la plaza Baralt de Maracaibo. Foto: Xiomara Solano.
Ángel Gabriel Zambrano, ha perdido más de 200 libros y cerca de 400 discos de vinyl por las lluvias. Foto: Xiomara Solano.
Javier Bracho tiene más de 10 años vendiendo libros, discos y revistas en la plaza Baralt. Foto: Xiomara Solano.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano

