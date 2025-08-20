Consejo Federal de Gobierno capacita a 55 promotores sociales en Maracaibo

Con el propósito de fortalecer la gestión comunitaria y optimizar la ejecución de proyectos en los 124 circuitos comunales de Maracaibo, el Consejo Federal de Gobierno (CFG) dictó un taller de formación a 55 promotores sociales recientemente incorporados al trabajo territorial en la ciudad.

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones de Carbozulia y contó con la participación de autoridades regionales y municipales, entre ellos el director general de la Alcaldía de Maracaibo, Arnoldo Olivares; el analista del CFG en el estado Zulia, Wilmer Hernández; el director de Ingeniería Municipal, Helimenes García; y Beise Petit, directora para la Promoción y el Desarrollo del Poder Comunal de la Alcaldía de Maracaibo.

Este plan de formación fue impulsado por el alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, como parte de su compromiso electoral de fortalecer el poder comunal y agilizar la puesta en marcha de proyectos comunitarios. Los promotores sociales recibieron herramientas clave para acompañar los procesos organizativos en las comunas, consejos comunales y circuitos, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente y participativa.

Wilmer Hernández, representante del CFG en Zulia, calificó a los promotores como “un verdadero ejército que se desplegará por toda la ciudad”, destacando que su labor será fundamental para asegurar el avance de los proyectos sin contratiempos. Por su parte, Beise Petit señaló que estos equipos serán garantes del cumplimiento de los tiempos y procesos en cada territorio, cumpliendo una función estratégica en el desarrollo comunal.

Durante el encuentro, Edgar Nava, vocero de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, agradeció la iniciativa y resaltó la importancia de contar con promotores capacitados para llevar información clara y precisa a cada comunidad. “Gracias al Consejo Federal de Gobierno, a nuestro gobernador Luis Caldera y al alcalde Giancarlo Di Martino por impulsar estas acciones que fortalecen el trabajo en los territorios”, expresó.

La jornada formativa evidenció el compromiso de los promotores sociales con la construcción de un modelo de gestión basado en la organización comunal, la planificación participativa y el trabajo articulado con las autoridades locales.

