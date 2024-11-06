Continúan cadenas de oraciones para que Danelo Badell, el Cañón de la gaita mejore

Tras su hospitalización por la recaída con serios problemas renales, familiares, colegas, los amigos, y seguidores del cantante Danelo Badell, siguen unidos en oraciones para rogar a Dios y a la Chinita por su recuperación.

El cultor zuliano se encuentra en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro de salud y su familia mantiene reserva sobre su estado y evolución, por lo que piden respeto y discreción.

Danelo Badell fue uno de los artistas invitados para dar inicio a la Navidad en el Zulia, interpretando sus éxitos en el gran encendido de Bella Vista el 1 de noviembre.

