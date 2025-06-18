Copa Ka’i 2025 seleccionará a la delegación venezolana para el First Global Challenge este sábado 21-Jun

El próximo sábado 21 de junio se llevará a cabo la Copa Ka’i 2025, una competencia nacional de robótica que reunirá a jóvenes provenientes de distintos estados del país. La actividad tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Sambil, en Caracas, a partir de las 9:00 a. m.

Organizada por TechCreativos y el TeamVenezuela, la Copa Ka’i tiene como principal objetivo conformar la selección nacional que representará a Venezuela en el First Global Challenge, el campeonato mundial de robótica.

La convocatoria busca visibilizar las capacidades técnicas, el ingenio y la dedicación de estudiantes que apuestan por la innovación y la tecnología como herramientas de transformación. La asistencia de medios de comunicación, instituciones y público general será clave para respaldar este esfuerzo.

Noticia al Día