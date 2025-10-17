Copa NAD en el Luis Aparicio: Celebración a lo Grande de béisbol y gaita

Este sábado 18 de octubre, Noticia Al Día te invita a vivir la emoción de la tradicional Copa NAD, que se celebrará durante el esperado encuentro entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, a las 7.00 p.m.

La cita será en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, donde el béisbol y la gaita se unirán para festejar el regreso de la pelota criolla.

Como parte del espectáculo, se presentarán los Gaiteros del Pozón y el reconocido Ozias Acosta, quien entonará las gloriosas notas del Himno Nacional y, en el séptimo inning, interpretará en vivo su éxito gaitero " El Ferry”.

¡Una noche para celebrar la tradición zuliana, el deporte y nuestra música! No te lo pierdas.

Noticia al Día