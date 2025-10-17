Viernes 17 de octubre de 2025
Al Dia

Copa NAD en el Luis Aparicio: Celebración a lo Grande de béisbol y gaita

Este sábado 18 de octubre, Noticia Al Día te invita a vivir la emoción de la tradicional Copa NAD, que…

Por Daniel García

Copa NAD en el Luis Aparicio: Celebración a lo Grande de béisbol y gaita
Diseño: Oriana Reyes
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este sábado 18 de octubre, Noticia Al Día te invita a vivir la emoción de la tradicional Copa NAD, que se celebrará durante el esperado encuentro entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, a las 7.00 p.m.

La cita será en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo, donde el béisbol y la gaita se unirán para festejar el regreso de la pelota criolla.

Como parte del espectáculo, se presentarán los Gaiteros del Pozón y el reconocido Ozias Acosta, quien entonará las gloriosas notas del Himno Nacional y, en el séptimo inning, interpretará en vivo su éxito gaitero " El Ferry”.

¡Una noche para celebrar la tradición zuliana, el deporte y nuestra música! No te lo pierdas.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Este sábado se realizará el homenaje mensual chiquinquireño con juramentación de nuevos Servidores de María

Este sábado se realizará el homenaje mensual chiquinquireño con juramentación de nuevos Servidores de María

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Tigres ruge de nuevo ante Cardenales y asalta la punta en la LVBP

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Se cumplen más de 100 años de la magia Disney

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón quedó detenido e imputado por secuestro y tortura

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Dodgers quedan a un paso de llegar a la Serie Mundial

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

Caribes sorprende a Magallanes en Valencia

Juandefer lanza su nuevo tema promocional

Juandefer lanza su nuevo tema promocional "ONCE"

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Ya fueron instaladas las imágenes oficiales de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en el Vaticano

Renunció el Jefe del Comando Sur, quien supervisaba bombardeos a lanchas en el Caribe

Renunció el Jefe del Comando Sur, quien supervisaba bombardeos a lanchas en el Caribe

Zulia inicia temporada de exportación de Cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad

Zulia inicia temporada de exportación de Cangrejo azul con estrictas medidas de seguridad

"Ese barbarazo acabó con to´": Le pidió prestado el teléfono a un vecino y le "vació" su cuenta bancaria

Falleció el actor Gustavo Angarita: Leyenda de la televisión colombiana

Falleció el actor Gustavo Angarita: Leyenda de la televisión colombiana

Noticias Relacionadas

Viral

 Llueven miles de sapos en calles de Brasil

Las lluvias intensas hacen que los sapos y ranas salgan de charcos, lagunas o ríos para migrar o reproducirse
Viral

 Llueven miles de sapos en calles de Brasil

Las lluvias intensas hacen que los sapos y ranas salgan de charcos, lagunas o ríos para migrar o reproducirse
Nacionales

Declaran no laborables los días 19 y 20 de octubre por canonización de santos venezolanos

Es un reconocimiento a la espiritualidad, al servicio y al legado de quienes han dedicado su vida, a la fe y al bienestar del pueblo”, expresó
Nacionales

Retornan 196 venezolanos en el vuelo 78 del plan Vuelta a la Patria

El grupo está conformado por 24 mujeres, 169 hombres, dos niñas y un niño, según informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz mediante su canal oficial en Telegram

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025