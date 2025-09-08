Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

No todas eran buenas noticias, por su lago desembarcaban piratas saqueadores, hombres malos cuyas espadas y lanzas punzaban la tranquilidad, corrían las mujeres que lavaban ropa en las orillas para resguardarse en su choza, en sus casas de barro y cañabrava, también el marullo trajo la tablita con la virgencita que iluminó la casa de la ancianita, también partieron a lejanas tierras tus hijos, en el malecón las piraguas, naves surcando hacia Santa Bárbara, Gibraltar con sus peligros, con sus indios motilones, Ceuta, Bobures, pueblos de pescadores, y se levantó Corazón de Jesús, sagrado templo donde la ciudad te implora protección.

Hoy han quedado atrás tantos peligros, pero, han llegado nuevos: el descuido, las agresiones simples como echar un vaso plástico al suelo, no apuntar a la cesta, dejar morir de sed las plantas, las rosas, las flores de tus plazas, arrancar el metal donde se apunta las señalas del recuerdo, olvidar tus danzas y contradanzas para que se oigan canciones estuendosas, en veces insolentes venidas de otros sitios, olvidarse del lago, vivir con él a sus espaldas. Nuevas injusticias que exigen rendirse ante ti Sagrado Corazón de Jesús para pedir clemencia.

Este paseo reafirma nuestro orgullo de ser zulianos, de ser maracuchos!

JC