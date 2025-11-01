Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

El Zulia está de fiesta tras la coronación de Alessandra Rincón, Mía Camila Soler y Fabiana Tubínez como las nuevas soberanas principales de las festividades en honor a la Chinita.

Con un impresionante espectáculo artístico y cultural que fusionó ritmos y tradiciones venezolanas, se eligieron a las tres reinas en las categorías Baby, Infantil y Juvenil en el Teatro Escuela Niños Cantores del Zulia. En el evento encendieron el escenario Alma, el musical, Mi gran sueño zuliano, Estudio Doble A, NC Danzas y la Fundación Escuela Santa Rita.

Asimismo, los muñecotes de Pin Pun Party, caracterizados como populares artistas como Beéle, Shakira, Bad Bunny, Karol G y Daddy Yankee, ofrecieron su show único que fue aplaudido por los presentes.

Bandas especiales y princesas



Las pequeñas que recibieron bandas especiales son:

María Valentina Tineo (Interactiva)

Aitana Padrón (Elegancia)

Mientras que las designadas como princesas son:

Amanda Villalobos (Princesa del Puente)

Alondra (Princesa del Lago)

Noticia al Día

Fotos y videos Wilberth Marval