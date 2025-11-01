Sábado 01 de noviembre de 2025
Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

El jurado calificador eligió a las nuevas soberanas que recibieron el aplauso del público

Por Ernestina García

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita
El Zulia está de fiesta tras la coronación de Alessandra Rincón, Mía Camila Soler y Fabiana Tubínez como las nuevas soberanas principales de las festividades en honor a la Chinita.

Con un impresionante espectáculo artístico y cultural que fusionó ritmos y tradiciones venezolanas, se eligieron a las tres reinas en las categorías Baby, Infantil y Juvenil en el Teatro Escuela Niños Cantores del Zulia. En el evento encendieron el escenario Alma, el musical, Mi gran sueño zuliano, Estudio Doble A, NC Danzas y la Fundación Escuela Santa Rita.

Asimismo, los muñecotes de Pin Pun Party, caracterizados como populares artistas como Beéle, Shakira, Bad Bunny, Karol G y Daddy Yankee, ofrecieron su show único que fue aplaudido por los presentes.

Bandas especiales y princesas


Las pequeñas que recibieron bandas especiales son:

María Valentina Tineo (Interactiva)

Aitana Padrón (Elegancia)

Mientras que las designadas como princesas son:

Amanda Villalobos (Princesa del Puente)

Alondra (Princesa del Lago)

Noticia al Día

Fotos y videos Wilberth Marval

Noticias Relacionadas

Deportes

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

El conjunto insular elevó a cuatro sus victorias consecutivas tras barrer a Tiburones y Magallanes en su territorio
Zulia

Gobernador Luis Caldera inaugura el corredor vial Hugo Chávez en La Cañada de Urdaneta

"Seis kilómetros de dignidad, de esfuerzo, de un alcalde que llegó a trabajar por su pueblo a escuchar a sus comunidades. Este corredor vial es una gran realidad"
Zulia

Rehabilitan cementerios en Mara para recibir a visitantes el Día de los Fieles Difuntos

Los trabajos se enfocaron en la adecuación, desmalezamiento, mejoras de infraestructura y ampliación de horarios para garantizar que los ciudadanos puedan rendir homenaje a sus seres queridos
Internacionales

Trump niega estar considerando atacar a Venezuela

La ONU acusó a la Administración de Trump de haber "violado el derecho internacional" con estos ataques que considera "ejecuciones extrajudiciales"

