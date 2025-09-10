Corredor vial Las Peonías recibe Plan Estadal de Asfaltado para favorecer a más de 18.000 habitantes

Para favorecer a más de 18.000 habitantes de la parroquia Idelfonso Vásquez, este miércoles 10 de septiembre el gobernador del Zulia Luis Caldera, dio inicio a los trabajos en el corredor vial Las Peonías a través del Plan Estadal de Asfaltado, que se extiende por distintas comunidades de la capital zuliana, así como en diversos sectores de municipios como San Francisco y Cabimas.

El mandatario zuliano dio detalles de este nuevo abordaje que mejora el tránsito vial y las conexiones terrestres de los sectores, contribuyendo en el buen vivir de la gente: “Son 3.2 kilómetros lineales donde se colocarán 3.960 toneladas de asfalto en caliente tipo tres, para beneficiar a 18.000 habitantes, dos comunas, 21 consejos comunales y tres líneas de transporte, Las Peonías, Cujicito-Catatumbo y Las Tuberías”, detalló.

Además del impacto positivo a las comunas Nupunala Wamouin Chávez y Renacer de un Pueblo, con 2.447 familias la primera y 3.117 la segunda; lo hace en el área de salud, beneficiando el Ambulatorio I Santa Inés y el Área de Salud Integral Comunitaria (Asic) Catatumbo; así como en la educación, para la UEA Madre Elisa Jaramillo, UE Nuestra Señora del Sagrado Corazón, UE Indio Mara y el Centro Cultural Catatumbo.

Indicó que las obras forman parte del Plan Zulia en el Oeste que se continúa desplegando para el bienestar de las parroquias y comunidades de esta zona de la capital zuliana, donde además de asfaltado también se atiende el área de luminarias, sustitución de colectores y en el tema de agua potable, entre otros trabajos.

La acción es gracias a un trabajo conjunto entre la Gobernación Bolivariana del Zulia, el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, a través del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y el Poder Popular por medio de las Comunas.

El gobernador Caldera resaltó el papel protagónico de los habitantes de la parroquia Idelfonso Vásquez, acompañado de voceros y voceras de las comunas, del jefe de la Ubch Juan José González; del diputado del Consejo Legislativo del Zulia, Enrique Batista y de representantes del Área de Salud Integral Comunitaria (Asic).

Emilva González, habitante de la comunidad Indio Mara, afirmó que son muchos los años con esta vialidad totalmente abandonada que la convertía en intransitable: “Estamos agradecidos con el presidente Nicolás Maduro y con el gobernador Luis Caldera, por habernos tomado en cuenta y ejecutar este gran trabajo, que cambia la historia de calles abandonadas de nuestra comunidad”, afirmó.

