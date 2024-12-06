Domingo 21 de septiembre de 2025
Cuatro metros de ingenio: Conozca el árbol navideño de la Calle Carabobo hecho con material reciclado más grande de Maracaibo

En la calle 94 de lo que en otrora fue El Empedrao, en el corazón de Maracaibo, viven dos hermanos…

Por José Gregorio Flores


Dickson Cogollo y su hermano Richard Peña tienen más de 25 años fabricando un arbol de Navidad con material de reciclaje en la Calle Carabobo. Foto: Rosell Oberto.
En la calle 94 de lo que en otrora fue El Empedrao, en el corazón de Maracaibo, viven dos hermanos que mantienen una tradición familiar que lleva más de 25 años maravillando y deleitando a todos los visitantes y turistas que llegan a este icónico lugar, cargado de historias, anécdotas e identidad zuliana.

Se trata de Dickson Manuel Cogollo López (68) y su hermano de crianza Richard José Peña Quintero (47), quienes todos los diciembres decoran su domicilio con un gran árbol de Navidad, que suelen fabricar con ramas secas y material de desecho que consiguen en las calles y avenidas de la ciudad.

Dickson nació en Colombia, pero a sus 18 años de edad, decidió venirse a Maracaibo para trabajar con el firme propósito de darle a su familia y en especial a su señora madre, Luisa Francisca López Arteaga, un mejor bienestar, ya que durante su infancia le tocó vivir épocas muy duras, en las cuales muchas veces se acostaba sin comer.

Dickson Manuel Cogollo López es colombiano de nacimiento y se vino a Maracaibo a sus 18 años. Foto: Rosell Oberto.

"Cuando era niño pasé muchas carencias con mi familia y en Navidad nunca recibí un regalo porque mis padres fueron personas muy humildes. Mis amiguitos me decían que San Nicolás no me traía regalos porque en mi casa no había árbol de Navidad. Aun después que mis padres me dijeron la verdad sobre el Niño Jesús y San Nicolás, lo que me habían dicho mis amiguitos en la infancia se me quedó en la cabeza y esa fue la inspiración para iniciar una tradición que ya tiene casi 30 años", dijo Dickson Cogollo.

Tras su llegada a Maracaibo a finales de los años 70, Dickson comenzó a trabajar con una academia de modelaje en la cual dio sus primeros pasos en una pasarela y también aprendió el oficio de confeccionar sus propios diseños. A la par de esta ocupación, estableció junto a su hermano Richard Peña un puesto de comida rápida en el centro de Maracaibo, con el cual cumplió el sueño de trasladar su madre al Zulia.

"Mi sueño era traerme a mi madre a vivir a Maracaibo y lo hice. Desde muy joven comencé a ganarme la vida y el fruto de mi trabajo se convirtió en bienestar para mi familia. Hace muchos años, cuando tenía mejores ingresos, juntaba dinero con mi hermano y comprábamos juguetes para dárselos a los niños más necesitados de Santa Lucía. A través de esa labor pude sanar el trauma que traía desde la infancia", dijo.

Son muchos los árboles navideños que durante más de 25 años este par de hermanos han gestionado de manera artesanal manteniendo su tradición. Entre estos destaca uno hecho con cartones de huevo y otro con tuberías plásticas, pero los que más recuerda la gente de la barriada son los de ramas secas, como el que este año exhiben en la sala de su casa al final de la Calle Carabobo.

Foto: Cortesía.
Foto: Cortesía.
Foto: Cortesía.
Foto: Rosell Oberto.
Foto: Rosell Oberto.
Foto: Rosell Oberto.
Foto: Rosell Oberto.

En lo que se refiere al árbol de este año, Dickson y su hermano comenzaron a armarlo en el mes de septiembre. Fueron tres meses en los cuales estuvieron colectando desechos que luego convirtieron en adornos, hasta que lograron darle forma y vistosidad. Ambos coinciden dejarlo sencillo y no sobrecargarlo de objetos, a fin de mantener la esencia y el matiz de la naturaleza, aunque esté seca.

El mayor sueño en la vida de Dickson Manuel Cogollo López era traerse a su madre Luisa Francisca López Arteaga a vivir a Maracaibo y con esfuerzo lo logró. Foto: Cortesía.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Rosell Oberto.

