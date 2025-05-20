Cuerpo de Bomberos de San Francisco atiende casi a diario denuncias de enjambres de abejas africanas

Los Bomberos del municipio San Francisco atienden casi a diario, en lo que va de año, denuncias sobre la presencia de abejas africanizadas en diversas comunidades. Así lo dio a conocer el comandante general John Bravo, quien lidera el cuerpo bomberil.

Ante este tipo de situaciones, la gestión municipal de San Francisco continúa brindando atención a todos sus ciudadanos en las diversas eventualidades que se presentan en las siete parroquias del municipio, a través de sus distintos equipos de trabajo que velan por el bienestar colectivo.

Según la información suministrada por el comandante general del Cuerpo de Bomberos de San Francisco, entre las denuncias más recientes destaca la relacionada con un enjambre de abejas en el sector San Ramón, el cual dejó lesionadas a una persona de la tercera edad, dos niños y dos caninos.

Los vecinos del mencionado sector, de manera inconsciente, activaron un panal de abejas africanizadas, provocando que el enjambre atacara a tres personas y dos perros de la comunidad.

Al respecto, Bravo manifestó que el incidente ocurrió ayer, cuando la persona afectada se encontraba en los alrededores del cauce de una cañada ubicada en el sector San Ramón de la parroquia San Francisco. "Una abuelita de 71 años accionó en el sitio, activándose un enjambre que estaba escondido en esa parte, lo que ocasionó que sufriera picaduras. Hoy se encuentra fuera de peligro, al igual que los dos niños y los dos caninos lesionados", precisó.

El Cuerpo de Bomberos se aproximó al lugar del incidente en conjunto con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para brindar una respuesta inmediata a los ciudadanos afectados.

"Lamentándolo mucho, tenemos que exterminarlas. Las abejas cumplen un papel fundamental en el ambiente, pero también arremeten contra las personas y animales, ocasionando varias muertes no solo en Venezuela, sino en diversas partes del mundo, sobre todo en zonas campesinas", afirmó John Bravo.

"Estamos atendiendo denuncias de enjambres de abejas de diferentes sectores, casi todos los días en lo que va de año. Incluso, hace cinco días exterminamos siete enjambres en horas nocturnas, ya que estos procedimientos se realizan en la noche", informó la primera autoridad bomberil.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de San Francisco recomendó "no manipular los enjambres de abejas de ninguna forma, ni intentar querer agarrar la miel, ya que para eso hay expertos que utilizan mecanismos adecuados para la extracción de la misma. Es importante que, cuando identifiquen un enjambre, se comuniquen con nosotros al número de atención al ciudadano de los Bomberos en San Francisco: 0424-6468116, donde se les atenderá a la brevedad posible".

Noticia al Día / Nota de prensa