Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Culminó con éxito la sexta Exposición Internacional de Petróleo, Industria y Comercio

La Exposición tuvo como propósito crear un punto de encuentro clave para el sector empresarial del país

Por Christian Coronel

Este jueves, 18 de septiembre culminó con éxito la sexta edición de la Exposición Internacional de Petróleo, Industria y Comercio, celebrada en las instalaciones del Hotel Kristoff de Maracaibo.

Cabe destacar que el evento, organizado por Petróleos de América, y que inició el pasado miércoles 17 de septiembre, tuvo como propósito crear un punto de encuentro clave para el sector empresarial del país.

Foto: Will Marval

A su vez, la ceremonia contó con entrada libre para más de cinco mil visitantes por día y tuvo una promoción del evento por radio y televisión. En la misma, estuvieron presentes importantes representantes nacionales e internacionales.

Por otro lado, este mismo jueves, de forma conjunta a la Expo Internacional, se llevó a cabo el “Séptimo Seminario Internacional de Negocios Petroleros y sus Desafíos" (con temas de Legislación de los Hidrocarburos, Permisologías y temas relacionados con Negocios y Aplicaciones en el sector Petrolero, Inteligencia Artificial y tendencias) en el Salón Macarao del Hotel Kristoff.

Foto: Will Marval

Noticia al Día conversó con Edecio Parra, fundador de Petróleos de América, quien se mostró muy emocionado por el exitoso evento: "Esto es el resultado de una organización espectacular. Petróleos de América pone las instalaciones, pero los empresarios que han venido son los protagonistas de esta exposición".

Petróleos de América se encargó de llevar una estructura que facilitó la exposición de los distintos servicios. Asimismo, el Hotel Kristofff sirvió como gran anfitrión.

Foto: Will Marval
Foto: Will Marval

Lee también: Mil 300 estudiantes de Maracaibo participan en Expoferia de Niñas y Niños Productores 2025

Noticia al Día

