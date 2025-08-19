Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Dado Explosivo: un universo de juegos creado por el zuliano Jesús Virla

Jesús Virla, presenta dos juegos originales que combinan estrategia, intuición y diversión grupal

Por Daniel García

Dado Explosivo: un universo de juegos creado por el zuliano Jesús Virla
Jesús Virla, joven zuliano de gran ingenio creativo, es el autor de varios juegos diseñados para el entrenamiento colectivo y la diversión en grupo. En su visita a la sala de redacción de Noticia al Día, el marabino presentó dos de sus propuestas más destacadas, pensadas para compartir entre amigos, familiares y entornos educativos.

A lo largo de los últimos años, el joven universitario de la Facultad de Arquitectura de LUZ, ha dedicado su tiempo a compartir las reglas de sus juegos con compañeros de estudio, familiares y el público que frecuenta los alrededores del Parque Ana María Campos.

"Desde pequeño me han gustado los videojuegos. Siempre quise desarrollar uno, pero en ese tiempo no tenía computadora, pero lo que hice fue tomar lo que sabía: hacer maquetas, dibujar, el arte plástico y combinar mecánicas de juegos como el ludo, ajedrez y otros juegos", expresó.

El primero de sus juegos se titula Pan, Jamón y Queso, una dinámica que combina agilidad mental, probabilidad, rapidez y un alto nivel de interacción, convirtiéndose en una propuesta intuitiva, ideal para quienes buscan entretenimiento activo y en grupo.

¿Cómo se juega “Pan, Jamón y Queso”?

En Pan, Jamón y Queso, un jugador será el encargado de manejar el mazo completo, mientras que los demás participantes tendrán solo una carta cada uno.

Por turnos, el jugador del mazo preguntará:
“¿Cuál carta crees que saldrá?”

Luego, colocará una carta sobre la mesa. Si alguien acierta el nombre antes de que se revele, gana una carta, pero si falla, pierde una carta.

La dinámica combina intuición, memoria y emoción, creando una experiencia ágil y divertida para todos los jugadores

Por su parte, Caos Estrategy, es un juego de azar que utiliza un dado, uniendo la habilidad mental y estrategia de poderes en cartas que pueden contrarrestar el avance del oponente y aumentar la probabilidad de triunfo.

“Existen juegos de cartas como Yu-Gi-Oh! que muchas personas evitan por su nivel de complejidad. Con Caos Estrategy quise crear algo en esa línea, pero con una mecánica más accesible”, puntualizó, destacando además que el juego está vinculado a otras propuestas dentro del mismo universo.

Ambos juegos forman parte del universo creativo de Dado Explosivo, su marca personal (@dadoexplosivo), donde presenta sus obras e ideas. Actualmente, busca apoyo para patentar sus propuestas, tanto en formato físico como digital.

Jesús Virla representa el talento zuliano que convierte la imaginación en herramienta de conexión, aprendizaje y entretenimiento. Su visión demuestra que, con creatividad y perseverancia, es posible construir mundos lúdicos que inspiran y unen a la familia venezolana.

