Domingo 31 de agosto de 2025
Al Dia

De cada diez personas en el Zulia, dos viven en situación de calle: Psiquiatra del HUM Néstor Urdaneta

El drama de la indigencia: La cicatriz viva de Maracaibo.

Por Javier Sanchez

De cada diez personas en el Zulia, dos viven en situación de calle: Psiquiatra del HUM Néstor Urdaneta
Foto NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Es una escena que se repite en cada esquina de la ciudad: personas descalzas, con ropa desgarrada y una mirada perdida, rebuscando alimentos en la basura o recolectando materiales de reciclaje.

Este crudo retrato de la precariedad es un reflejo de la crisis que se manifiesta con especial fuerza en Maracaibo, donde la indigencia se ha convertido en una "cicatriz viva" en el tejido social.

Vivir en el centro, terrible

Habitar el centro de Maracaibo implica una convivencia forzada con la indigencia. Las zonas de mayor afluencia comercial se han convertido en refugio para quienes carecen de un hogar, impulsados por la crisis económica y la migración interna.

Aunque el centro histórico ofrece servicios y actividad comercial, la inseguridad y la falta de servicios básicos como el agua potable son realidades que obligan a los residentes a extremar precauciones. A pesar de que algunas ONG brindan atención primaria, su alcance es limitado, y el problema sigue deambulando día y noche. Esto visibiliza la falta de políticas públicas efectivas y de una red de apoyo institucional.

Un simple recorrido por cualquier punto de la ciudad, incluyendo el casco central, muestra que la indigencia y los asentamientos informales son un aspecto innegable de la realidad. Se observa a la gente buscando comida entre los "pipotes" de basura

Multiples factores

La vida en la calle no es el resultado de una única causa, sino de un problema multifactorial. Expertos coinciden en que la desintegración familiar, la falta de acceso a servicios básicos y el impacto de la migración interna son algunos de los elementos que empujan a una persona a la indigencia.

El psiquiatra Néstor Urdaneta, quien atiende en hospitales públicos y centros privados, asegura que aproximadamente "dos de cada diez personas viven en situación de calle en la región zuliana". El especialista señala que las causas son variadas: desde la falta de recursos económicos hasta enfermedades genéticas, problemas de personalidad, familias disfuncionales y adicciones a sustancias como el alcohol y las drogas.

La situación se agrava por la falta de una red de apoyo por parte de fundaciones, especialistas y hasta institucional. Según los expertos, los centros de atención para personas sin hogar son casi inexistentes, y la asistencia se limita a casos de emergencia, donde los bomberos brindan atención primaria antes de que las personas sean devueltas a la calle.

La economía informal como refugio

Para muchas de estas personas, la economía informal se ha convertido en la única vía de subsistencia. A menudo, las familias se ven obligadas a vivir en la calle debido a la pobreza extrema y la falta de ingresos.

El último informe de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) revela que más del 94% de los venezolanos vive por debajo del umbral de pobreza. Esta cruda realidad fuerza a muchas personas a buscar formas de supervivencia precarias.

El aislamiento y la desintegración social

Los jóvenes y adolescentes que viven en la calle, especialmente en el Casco Central de Maracaibo, enfrentan una realidad aún más dura. Sus vidas giran en torno a carencias afectivas y materiales, lo que los lleva a internalizar conductas que se desvían de las normas sociales.

En su necesidad de pertenecer y encontrar un lugar en el mundo, estos individuos van creando sus propias redes sociales, se relacionan con otros en condiciones similares y, poco a poco, se aíslan del resto de la sociedad. Esta desconexión es un reflejo de la desintegración social que acompaña a la crisis.

¿Políticas públicas y soluciones?

Abordar esta compleja situación requeriría políticas públicas e intervenciones específicas por parte de instituciones de salud y organizaciones sociales. Los médicos psiquiatras consultados mencionan la creación de centros de atención, el acceso a la salud mental y el desarrollo de programas de reinserción social, para ofrecer una salida digna a quienes se encuentran en esta situación.

El Hospital Psiquiátrico de Maracaibo enfrenta serias limitaciones de recursos y no tiene cupos para atender a todos los pacientes. Para quienes buscan ayuda, existen opciones de apoyo psicológico:

Línea de Primeros Auxilios Psicológicos: 0424-6115506 (para orientación).

Fundación AMAI TLP: Para información sobre ingresos y apoyo.

Hospital Central de Maracaibo: Ofrece atención y orientación en salud mental.

Hospital Universitario (Sahum): tambièn atiende a las personas y tiene un área de consulta para la salud mental.

La indigencia en el Zulia es mucho más que una cifra; es un reflejo de una sociedad que lucha por sobrevivir y que necesita una respuesta integral y humana. Es un eco de la crisis que resuena en cada rincón de la ciudad.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Capturado en Bogotá otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Capturado en Bogotá otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Varias personas heridas dejó choque entre un vehículo y una moto en vía a La Cañada de Urdaneta

Varias personas heridas dejó choque entre un vehículo y una moto en vía a La Cañada de Urdaneta

Elías Díaz pegó dos tablazos en triunfo de Padres

Elías Díaz pegó dos tablazos en triunfo de Padres

"Que calle la voz de las armas y se alce la voz de la fraternidad": Papa León XIV

Obispo Ramos de Lora en Mérida se movilizó en defensa de la Soberanía y la Paz

Obispo Ramos de Lora en Mérida se movilizó en defensa de la Soberanía y la Paz

Real Madrid remonta ante el Mallorca y mantiene su paso perfecto en LaLiga

Real Madrid remonta ante el Mallorca y mantiene su paso perfecto en LaLiga

La Champions League 2025–2026 ya tiene fecha

La Champions League 2025–2026 ya tiene fecha

FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas

FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas

Un terremoto de la magnitud 5,3 sacude a Nevada

Un terremoto de la magnitud 5,3 sacude a Nevada

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Noticias Relacionadas

Al Dia

Se cumplen 28 años de la trágica muerte de una Princesa de leyenda: Lady Di

Tanto Fayed como el chofer murieron al instante y el guardaespaldas de la princesa resultó gravemente herido. Diana, que tenía 36 años, murió en el hospital de una hemorragia interna

Al Dia

Así Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella hicieron vibrar a Bogotá con "El último baile"

Más de 40.000 personas asistieron al estadio El Campín, de Bogotá
Sucesos

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

La madre de la niña, denunció que su hija había sido abusada sexualmente por su tío paterno
Al Dia

Oscar Piastri conquista el GP de Países Bajos y fortalece sus aspiraciones al título mundial

El australiano logró una carrera impecable pese al acercamiento de Max Verstappen


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025