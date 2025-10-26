Domingo 26 de octubre de 2025
Zulia

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Gracias a la solidaridad vecinal, ha recibido algo de alimento y ha podido hidratarse con el agua acumulada por las lluvias recientes, pero su estado de salud sigue siendo delicado

Por Andrea Guerrero

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo
Foto: Cortesía
Vecinos del sector Los Olivos, frente a la iglesia local, reportaron un presunto caso de abandono animal que generó preocupación en la comunidad. Se trata de un perrito que habría sido dejado en una vivienda deshabitada, luego de que sus ocupantes se mudaran a otro lugar.

Según testimonios, el animal se encuentra visiblemente afectado, con signos de desnutrición, infestación de garrapatas y llanto constante durante las noches. Gracias a la solidaridad vecinal, ha recibido algo de alimento y ha podido hidratarse con el agua acumulada por las lluvias recientes, pero su estado de salud sigue siendo delicado.

La comunidad hace un llamado urgente a organizaciones de protección animal, veterinarios, voluntarios o autoridades competentes para que puedan intervenir, evaluar la situación y brindar atención al animal.

Deportes

Lando Norris ganó en México y es el nuevo líder del campeonato de la F1

Norris cerró un fin de semana espectacular al lograr también la pole position el pasado sábado, colocándose momentáneamente al frente de la lucha por el título. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien llegó a México como líder del campeonato, ha caído a la segunda posición con 354 puntos, mientras que Max Verstappen de Red Bull ocupa el tercer lugar con 310 unidades
Zulia

Reportan perrito blanco en estado de abandono frente a la alfarería Alcaribe en Maracaibo

El animal se encuentra visiblemente desnutrido y en mal estado de salud, según testigos que intentaron brindarle alimento sin éxito
Salud

!Mosca! maracuchas : El calor extremo es un riesgo adicional para las embarazadas

El calor sobrecarga el corazón, los riñones y otros órganos. Estos riesgos empeoran en las personas embarazadas
Al Dia

El impacto de las lluvias hace inaccesible el queso en la mesa de los zulianos

Los consumidores están pagando entre 6 y 8 dólares por kilo en los mercados y charcuterías

