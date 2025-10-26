Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Vecinos del sector Los Olivos, frente a la iglesia local, reportaron un presunto caso de abandono animal que generó preocupación en la comunidad. Se trata de un perrito que habría sido dejado en una vivienda deshabitada, luego de que sus ocupantes se mudaran a otro lugar.

Según testimonios, el animal se encuentra visiblemente afectado, con signos de desnutrición, infestación de garrapatas y llanto constante durante las noches. Gracias a la solidaridad vecinal, ha recibido algo de alimento y ha podido hidratarse con el agua acumulada por las lluvias recientes, pero su estado de salud sigue siendo delicado.

La comunidad hace un llamado urgente a organizaciones de protección animal, veterinarios, voluntarios o autoridades competentes para que puedan intervenir, evaluar la situación y brindar atención al animal.

