Desarrollan jornada de salud de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida para cultores zulianos

La Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, desarrolló una jornada de atención integral de salud, dando cumplimiento a su vértice seis Aplausos y Vidas Dignas, donde fueron beneficiados al menos 300 cultores y cultoras del estado Zulia.

Gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, artistas, artesanos y cultores, se favorecieron con consultas médicas especializadas, además de medicamentos gratuitos para poder cumplir con los tratamientos indicados por los galenos.

Foto: Cortesía

Este es el segundo despliegue, que tuvo lugar en la Calle Carabobo de Maracaibo, epicentro de las actividades culturales en la capital zuliana. Al mismo asistieron pacientes por primera vez y otros a los que les dieron seguimiento del caso con especialistas, para ser remitidos para algunos estudios médicos.

Keyla González, directora estadal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, destacó que esta atención era más que necesaria y se cumple con la deuda que había con los cultores y cultoras del país, con aspiración a poder seguir ampliando este plan en toda la región para atender a toda esta población.

Foto: Cortesía

“Para nosotros es una gran satisfacción llevar a cabo este programa y cumplir con el vértice seis de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. Esto hace parte del acompañamiento permanente del Gobierno Nacional hacia este grupo que hace parte del movimiento cultural venezolano”, resaltó González.

Por su parte, Karina Guerra, directora general de la Oficina de Atención al Ciudadano, del Ministerio del Poder Popular para la Salud en el Zulia, mencionó que uno de los aspectos más importantes para los cultores, es la dispensación de medicamentos gratuitos, para que puedan cumplir con sus tratamientos post consultas y sus necesidades médicas.

Asimismo, explicó que el despliegue contó con especialistas en ginecología, odontología, oftalmología, medicina general, medicina interna, psicología, vacunación y otros.

"Además de las Consultas, estamos trabajando con la plataforma de la VenApp del 1×10 del Buen Gobierno, para agilizar el proceso de atención a las solicitudes de mamografías, ecografías, resonancias magnéticas, tomografías e intervenciones quirúrgicas en los diferentes recintos hospitalarios, demostrando con estas acciones sociales que el presidente Nicolás Maduro sigue acompañando a su pueblo”, enfatizó Guerra.

Prensa Autoridad Única de Salud