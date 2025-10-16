Descargas eléctricas y lluvia arropan a Maracaibo y San Francisco

Durante la noche de este miércoles, 15 de octubre fuertes descargas eléctricas con una repentina lluvia arroparon la ciudad de Maracaibo y el municipio de San Francisco.

Foto: Xiomara Solano

Las lluvias se extenderá durante varios días, por factores climáticos que inciden de manera directa en el continente.

Más temprano el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que en horas de la noche se observa áreas nubladas con formación de células convectivas de rápida evolución que propician lluvias o chubascos y descargas eléctricas en varios estados del país.

Con respecto a la onda tropical 42 se encuentra ubicada al norte de la Guayana Esequiba, reforzada por efectos convectivos.

Video: Xiomara Solano

