Miércoles 15 de octubre de 2025
Principal

Descargas eléctricas y lluvia arropan a Maracaibo y San Francisco

Durante la noche de este miércoles, 15 de octubre fuertes descargas eléctricas con una repentina lluvia arroparon la ciudad de…

Por María Briceño

Descargas eléctricas y lluvia arropan a Maracaibo y San Francisco
Foto: Xiomara Solano
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Durante la noche de este miércoles, 15 de octubre fuertes descargas eléctricas con una repentina lluvia arroparon la ciudad de Maracaibo y el municipio de San Francisco.

Foto: Xiomara Solano

Las lluvias se extenderá durante varios días, por factores climáticos que inciden de manera directa en el continente.

Más temprano el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que en horas de la noche se observa áreas nubladas con formación de células convectivas de rápida evolución que propician lluvias o chubascos y descargas eléctricas en varios estados del país.

Con respecto a la onda tropical 42 se encuentra ubicada al norte de la Guayana Esequiba, reforzada por efectos convectivos.

Video: Xiomara Solano

Lee también: Fuerte ventisca anuncia lluvias en Maracaibo este miércoles 25-Sept

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Descargas eléctricas y lluvia arropan a Maracaibo y San Francisco

Descargas eléctricas y lluvia arropan a Maracaibo y San Francisco

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jorge

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Fiesta deportiva en San Francisco: “Estrellas de Seguridad” se enfrenta a “Glorias Deportivas del Zulia” este sábado

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Sicarios asesinan a sargento mayor dentro de su camioneta en Cabimas

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Piden ayuda urgente para la cantante y actriz Raquel Castaños y su esposo Pollo Sifontes

Piden ayuda urgente para la cantante y actriz Raquel Castaños y su esposo Pollo Sifontes

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Jackson Chourio conecta cuadrangular para igualar un histórico récord de Miguel Cabrera en Postemporada

Cae otro bono de ‘Fin de Año’ por Patria

Cae otro bono de ‘Fin de Año’ por Patria

Noticias Relacionadas

Ciencia

Mariposa monarca recibe trasplante de ala y vuelve a volar

La falta de simetría impedía que pudiera alzar el vuelo y sobrevivir
Al Dia

La muerte de La Barbie: Imágenes fuertes

La muñeque mas bella y coqueta del mundo yacía muerta.
Zulia

En su plaza, Luis Hómez nos convida a mirar el sol salir sobre nuestro Lago

Un rinconcito en la calle 85 de Valle Frío, donde puede verse despuntar el sol sobre las aguas tranquilas del Coquivacoa
Al Dia

La Canasta Alimentaria en Maracaibo alcanzó los 580 dólares en septiembre: Según datos de la CCM

Los cálculos están basados en el consumo de una familia de cinco miembros


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025