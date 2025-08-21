Jueves 21 de agosto de 2025
Desde hoy 21 de agosto hasta el 22 de septiembre el calor será progresivo: Inameth

Especialistas recomiendan mantenerse hidratado, evitar en el día la exposición directa al sol en horas pico y utilizar ropa ligera para mitigar los efectos del calor

Por Javier Sanchez

En Maracaibo, dentro de las viviendas, tiendas o centros comerciales, se siente normal, pero "apenas uno cruza la puerta, sale y enfrenta un sol que "parte piedras, parece que uno entra al infierno”, esta es la expresión de la mayoría de los zulianos en estos días en que el calor se ha hecho más intenso que en otras oportunidades.

Lo más triste es que, a través de la red social Instagram, el Inamth detalló que entre el 20 de agosto y el 22 de septiembre, el país registrará un aumento progresivo en la temperatura.

Informó que Venezuela experimenta los días más calurosos de este año 2025, debido a una declinación solar que incide sobre el territorio nacional.

A través de la red social, el organismo detalló que desde el 20 de agosto el aumento progresivo de la temperatura será por este fenómeno natural conocido como declinación solar que afectará, principalmente a zonas bajas y despejadas.

Para el instituto "esta situación no tiene nada que ver con olas de calor o domo de calor" y como coincide con la temporada de lluvias, la humedad y la nubosidad pueden atenuar parcialmente el efecto del calor extremo.

Para el jefe de hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alfredo Gil, se trata del segundo valor máximo de temperatura en Venezuela; el primero fue registrado durante los meses de marzo y abril.

Gil explicó durante una entrevista que, aunque en todo el país aumentará la sensación de calor, este fenómeno tendrá mayor impacto en zonas calurosas como Los Llanos, Maracaibo, Barlovento y Puerto Ordaz.

