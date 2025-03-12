Lunes 22 de septiembre de 2025
Desde no cortarse el cabello, no llevar el carro al taller y desparasitarse: Recomienda la astrólogo Francys Trujillo durante la "Luna de Sangre"

Trujillo recomienda no invertir dinero durante estos días

Por Ernestina García

Desde no cortarse el cabello, no llevar el carro al taller y desparasitarse: Recomienda la astrólogo Francys Trujillo durante la
Foto refrencial
Los días 13 y 14 de marzo de este 2025, los observadores del cielo, investigadores y seguidores de los astros tendrán una vista privilegiada cuando la Luna se tiña de rojo durante un eclipse lunar total, al que se le conoce como luna de sangre o luna de gusano.

La astrologo Zuliana Francys Trujillo recomienda lo siguiente:

No firme, no se opere, no se asocie, ni invierta su dinero en nada. No comente sus planes ni invite a nadie a su hogar. No lleve su carro al taller porque podría tener problemas.

No se corte el cabello, no preste ni cuentas bancarias, ni sus tarjetas. Cierre ciclos, haga limpieza energética en casa, Mueva los muebles y demás adornos de la sala, deben ser 33 objetos en total.

En los negocios, use aromas fuertes como mirra y alquímia volcánica. Si tiene sueños, anótelos y no los comente, es el medio de revelación.

Mejore pólizas de salud y pólizas de daños a terceros. Cambie su capital y distribúyalos a varias entidades bancarias.

Se recomienda retiro espiritual, viaje de reflexión y contacto con la naturaleza. Durante el eclipse mantener media mañana o media tarde de silencio.

Desparasitarse, suelte toxinas, depúrese.

Luna de sangre o luna de gusano

La Luna de marzo fue bautizada como Luna de Gusano porque coincidía con la llegada de la primavera, cuando el suelo comenzaba a descongelarse y las lombrices de tierra emergían a la superficie.

Desde el 2022 no se veía el fenómeno. Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que oscurece gradualmente la superficie lunar.

De acuerdo al National Geografic, La fase más llamativa (cuando la luna adquiere un color naranja intenso o rojo) le vale el sobrenombre de "luna de sangre".

Esto se debe a que la luz solar que se filtra a través de la atmósfera terrestre dispersa las longitudes de onda más cortas (azules y verdes) y permite que lleguen a la Luna longitudes de onda más largas (rojas). Es el mismo efecto que hace que las puestas de sol parezcan rojas.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Noticia al Día (@noticiaaldia)

Noticia al Día/Francys Trujillo, astrólogo zuliana.

Temas:

Cerveceros de Milwaukee conquista su tercer título divisional consecutivo en la Liga Nacional

¿Por qué se llama Tostadas El 25? A ver quién sabe

El exLocomia Luis Font, resurge en México tras un período de indigencia y drogadicción en Madrid

"Quemar niños vivos nunca puede justificarse": Dua Lipa critica el genocidio israelí en Gaza

La sorprendente confesión de Charlie Sheen:

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

El príncipe Harry aumenta su presencia en el Reino Unido bajo las normas del Rey Carlos III

Red Bull hizo oficial salida de Christian Horner

Xabi Alonso respalda a Vinícius y destaca el compromiso colectivo del Real Madrid

Polisur sella su pase a la gran final del Torneo de Corpoelec

Todo listo para la gala del Balón de Oro 2025

Robert Suárez llegó a los 40 rescates en la temporada

Estudian dos posibles milagros de la beata venezolana María de San José

Titulares de la prensa nacional para este lunes 22 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 22 de septiembre de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles este lunes

