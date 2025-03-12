Desde no cortarse el cabello, no llevar el carro al taller y desparasitarse: Recomienda la astrólogo Francys Trujillo durante la "Luna de Sangre"

Los días 13 y 14 de marzo de este 2025, los observadores del cielo, investigadores y seguidores de los astros tendrán una vista privilegiada cuando la Luna se tiña de rojo durante un eclipse lunar total, al que se le conoce como luna de sangre o luna de gusano.

La astrologo Zuliana Francys Trujillo recomienda lo siguiente:

No firme, no se opere, no se asocie, ni invierta su dinero en nada. No comente sus planes ni invite a nadie a su hogar. No lleve su carro al taller porque podría tener problemas.

No se corte el cabello, no preste ni cuentas bancarias, ni sus tarjetas. Cierre ciclos, haga limpieza energética en casa, Mueva los muebles y demás adornos de la sala, deben ser 33 objetos en total.

En los negocios, use aromas fuertes como mirra y alquímia volcánica. Si tiene sueños, anótelos y no los comente, es el medio de revelación.

Mejore pólizas de salud y pólizas de daños a terceros. Cambie su capital y distribúyalos a varias entidades bancarias.

Se recomienda retiro espiritual, viaje de reflexión y contacto con la naturaleza. Durante el eclipse mantener media mañana o media tarde de silencio.

Desparasitarse, suelte toxinas, depúrese.

Luna de sangre o luna de gusano

La Luna de marzo fue bautizada como Luna de Gusano porque coincidía con la llegada de la primavera, cuando el suelo comenzaba a descongelarse y las lombrices de tierra emergían a la superficie.

Desde el 2022 no se veía el fenómeno. Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que oscurece gradualmente la superficie lunar.

De acuerdo al National Geografic, La fase más llamativa (cuando la luna adquiere un color naranja intenso o rojo) le vale el sobrenombre de "luna de sangre".

Esto se debe a que la luz solar que se filtra a través de la atmósfera terrestre dispersa las longitudes de onda más cortas (azules y verdes) y permite que lleguen a la Luna longitudes de onda más largas (rojas). Es el mismo efecto que hace que las puestas de sol parezcan rojas.

Noticia al Día/Francys Trujillo, astrólogo zuliana.