Despierta Maracaibo mejora su producción radial al arribar a su segundo aniversario

El punto de vista del programa Despierta Maracaibo es dinámico y cercano

Por Christian Coronel

Despierta Maracaibo mejora su producción radial al arribar a su segundo aniversario
Con entusiasmo y compromiso el programa radial “Despierta Maracaibo” celebra su segundo aniversario, difundiendo información veraz de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, por Metrópolis 103.9 FM.

Desde su lanzamiento, en febrero de 2022 “Despierta Maracaibo” ha transmitido en 97 semanas 428 emisiones, bajo la dirección de Willy Casanova, locutor certificado por la Universidad del Zulia con el 61.029 y quien lo describe como “un canal de información y entretenimiento con variedad de contenidos, que incluyen noticias locales, nacionales e internacionales”, así lo resaltó en el programa transmitido este lunes 10 de febrero.

La revista radial incluye la moderación de Michelle Mendoza y Johana Castillo, quien también desarrolla la producción radial. Explica Willy Casanova que hay secciones especializadas en cultura, economía y bienestar; se trata de segmentos actuales que le dan el toque de variedad en el mundo del emprendimiento y la cultura con “Biografía musical” y “Venezuela es una nota”.

Los segmentos de análisis y temas internacionales de actualidad los comparte Willy Casanova con la politóloga Jennifer Mujica y los profesores Ángel Rincón y Enrique Parra, en los segmentos “Análisis internacional” los días martes y “Enfoque de hoy” los miércoles.

Secciones informativas

Esta revista informativa “se ha convertido en la revista radial del occidente del país, por ser un portavoz de conversaciones y entrevistas con protagonistas de las comunidades, fuentes oficiales del gobierno nacional, invitados de la comunidad empresarial nacional y local, todo esto argumentado con los comentarios de sus locutores”, destacó Casanova.

El punto de vista del programa Despierta Maracaibo es dinámico y cercano, por ello, este espacio radial ha logrado conectar profundamente con su audiencia, convirtiéndose en un referente en la radio matutina de la región.

El equipo de “Despierta Maracaibo”, liderado por sus carismáticos moderadores, ha trabajado incansablemente para ofrecer un espacio donde la voz del presidente Nicolás Maduro se difunde con resúmenes diarios de acuerdo a la agenda informativa nacional, lo que promueve la crítica constructiva y responsable de los usuarios.

Nueva temporada

En esta tercera temporada, "Despierta Maracaibo" promete una producción radial que cumple con la convergencia digital, la interacción y la participación de los oyentes a través de la cuenta @willy_casanova además de implementar diversas iniciativas y segmentos interactivos que fomentan la cercanía con la audiencia, convirtiendo cada emisión en una experiencia única y enriquecedora.

En este segundo aniversario, el talento humano que integra "Despierta Maracaibo" agradece la sintonía y la transmisión en vivo desde su señal matriz Metrópolis 103.9 FM dirigida por Omar Contreras, así como de varias emisoras comunitarias: Despierta Maracaibo 97.9 FM, con la dirección de José Bracho; Maracaibo 87.9 FM dirigida por Víctor Romero; Bolívar 104.5 FM dirigida por Aníbal Riera y Galáctica 100.9 FM dirigida por William Medina.

La radio es para invitar

"Despierta Maracaibo" invita a sus usuarios a participar en cada transmisión de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el dial de la 103.9 FM. El reto de esta etapa incluye nuevas propuestas vinculadas a la interacción de sus usuarios a través de plataformas digitales.

"Despierta Maracaibo" se mantiene como la opción preferida para comenzar el día bien informado y entretenido. “Agradecemos a nuestros fieles oyentes por su apoyo y confianza durante estos dos años, y los invitamos a seguir siendo parte de nuestra gran familia radial”, expresó su líder Willy Casanova.

Nota de prensa

