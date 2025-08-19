Despliegan vacunación en zonas fronterizas: Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, lleva adelante la Semana Andina de Vacunación en Fronteras 2025, en los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar.

Desde el pasado domingo y hasta el próximo 24 de agosto se realizará la vacunación casa a casa en las comunidades y sectores lejanos de las entidades fronterizas con Colombia y Brasil.

También tienen puestos fijos de vacunación en las Áreas de Salud Integral Comunitaria y consultorios populares con horarios alternativos. Además, instalan puestos móviles para garantizar el acceso a los habitantes de las zonas.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud detalló que aplicarán las vacunas: BCG, hepatitis B pediátrica, pentavalente, polio, fiebre amarilla, SRP (sarampión, rubeola y parotiditis) y toxoide.

La Semana Andina de Vacunación en Fronteras es una iniciativa regional que impulsan Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela para abordar de manera efectiva con inmunización las zonas fronterizas y consolidar un cordón sanitario en la región.

Lee también:

Noticia al Día/Información de Últimas Noticias