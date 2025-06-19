Detenido hombre con cinco kilos de cocaína y mil 400 litros de combustible en la COL

Un hombre identificado como Alfonso Barrios fue capturado en La Costa Oriental del Lago (COL) por tener en su poder cinco kilos con 790 gramos de cocaína, que estaba en una embarcación inoperativa, ubicada en una "vivienda clandestina", donde además se encontró mil 400 litros de combustibles, así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

Hasta el momento se desconoce la ubicación exacta de donde se llevó a cabo el operativo. Sin embargo, en el lugar se encontraron tres lanchas deportivas sin motores, dos vehículos y un facsímil de arma fuego.

De acuerdo al fiscal, el delincuente será imputado por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, contrabando agravado y uso de facsímil de arma de fuego.

