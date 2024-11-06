Develarán estrella a Renato Aguirre en el Baralt

Este jueves 7 de noviembre develarán una estrella de la constelación del Paseo de las estrellas, otorgada a uno de los inmortales de la gaita, Ranato Aguirre, más conocido como El poeta Diamantino", en el Teatro Baralt de Maracaibo.

A partir de las 9.30 de la mañana junto a la compañía residente Gaita Baralt, quienes brindan este homenaje a uno de los máximos cultores de la gaita.

Renato Alonso Aguirre González es un exitoso compositor y cuatrista Zuliano, quien cumplirá 78 años el próximo 12 de noviembre.

Entre sus composiciones más exitosas están: Sagrada dama del Saladillo, La elegida, Aquel zuliano, entre otras.

Renato Aguirre recibirá homenaje en la Palzoleta de la Basílica

Asimismo, para conmemorar el Día del Gaitero, celebrar el segundo aniversario del Guinness World Récord de la gaita y exaltar la obra del compositor Renato Aguirre González, con un sentido y especial homenaje musical protagonizado por los niños de las escuelas de gaita este próximo 12 de noviembre en la Plazoleta de la Basílica.

