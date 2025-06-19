Di Martino "aceita" maquinaria para elecciones del 27-J

Las estructuras de base del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) de las 18 parroquias del municipio Maracaibo se dieron cita con el candidato a la Alcaldía de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino para "aceitar" la maquinaria para las elecciones del 27 de julio.

Al encuentro asistieron los candidatos a concejales, líderes de UBCH, jefes de calles, jefes de comunidad y el equipo político municipal.

Gian Carlo Di Martino, en su intervención destacó los lineamientos emanados de la Dirección Nacional del Partido, en materia de organización y de las rutas electorales.

Di Martino exaltó la importancia del contacto directo con las comunidades y la de apoyar a quienes fueron postulados como candidatos a concejales del Municipio Maracaibo.

El candidato del GPPSB precisó que en cada territorio se realizarán asambleas convocadas por los líderes para saber de primera mano las necesidades y proyectos de cada comunidad.

Estos encuentros permiten la participación de diversos sectores, para el compartir como un solo equipo.

Di Martino concluyó diciendo que se requiere garantizar la unidad, para enfrentar los retos y lograr ganar las elecciones del 27 de julio.

Foto: cortesía

Lee también: Gian Carlo Di Martino es el candidato del PSUV a la Alcaldía de Maracaibo

Noticia al Día/Nota de prensa