Di Martino es juramentado presidente del Consejo Local de Planificación Pública de Maracaibo

En una sesión extraordinaria celebrada en horas de la tarde de este lunes 11 de agosto, la Cámara Municipal juramentó al Alcalde Gian Carlo Di Martino como presidente del Consejo Local de Planificación Pública de Maracaibo.

El quorum estuvo conformado por la presidenta de la Cámara Municipal, Jessy Gascon, el vicepresidente del Consejo de Planificación, sociólogo Rafael Valcarcel y los concejales Judith Colman (segunda vicepresidenta), Edwin Batista (secretario municipal) Eudomar Guerrero (subsecretario municipal), Alexis Maduro, Luis Morillo, Marcos Ruiz y Victor Arrieta, entre otros.

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día/Avance