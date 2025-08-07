Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Di Martino ordena rescate de plaza Jóvito Villalba

El rescate de la ciudad y de los espacios de recreación continúa por parte del Alcalde electo de Maracaibo, Giancarlo…

Por María Briceño

Por María Briceño

Di Martino ordena rescate de plaza Jóvito Villalba
Foto: Cortesía
El rescate de la ciudad y de los espacios de recreación continúa por parte del Alcalde electo de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, restaurando integralmente la plaza Jóvito Villalba, la cual presenta un deterioro de muchos años.

Los trabajos se mantienen en desarrollo con la poda de árboles, desmalezamiento, recolección de desechos vegetales y sólidos, pintura de brocales y colocación de luminarias. Igualmente, se repararán las bancas y las caminerías que están destruidas.

Foto: Cortesía

El alcalde Di Martino, enmarcado en su Plan Maestro de Recuperación Plazas y Parques de Maracaibo, ha generado la instrucción firme, clara, directa e inmediata de la recuperación de la plaza Jóvito Villalba y de muchas más que no han sido atendidas en años.

El abordaje de la plaza incluye también la reparación del pórtico que identifica la plaza y que se encuentra totalmente destruido, así como la colocación de postes para las luminarias, ya que la plaza está totalmente oscura, como todas que en alguna oportunidad tuvieron vistosidad, verdor y luz.

Foto: Cortesía

La intervención de plazas se ha desarrollado también en Plaza República, plaza El Ángel, plaza Rotary, Plaza Ramón Ocando Pérez (ubicada detrás del Colegio Las Mercedes), Parque Vereda del Lago donde se ha hecho un importante trabajo de restauración en sus caminerías, pintura de brocales, demarcación de la vialidad interna, asfaltado, reforzamiento con soldadura de los postes de la isla central, así como la iluminación de todo el parque, incluyendo la sede de Polimaracaibo que se encontraba totalmente a oscuras.

Foto: Cortesía

El despliegue de reacondicionamiento de plazas de Maracaibo continúa de manera integral y por instrucciones del alcalde Di Martino el plan sigue en las plazas Yépez, Reina Guillermina, plaza de Las Madres, entre otras.

Foto: Cortesía

El alcalde electo Giancarlo Di Martino señaló que siguen avanzando “con fuerza en todos los frentes de trabajo, recolección de desechos sólidos, ornato, asfaltado, iluminación de espacios, vinimos a trabajar, a resolver y a cumplir con la gente, sin perder tiempo”.

Foto: Cortesía

