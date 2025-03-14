Diosdado Cabello confirma detención de los alcaldes de Colón, Miranda y Padilla

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la detención de tres alcaldes del estado Zulia, entre estos se encuentran Jorge Nava, burgomaestre de Miranda; Alberto Solbarvarro, alcalde del municipio Almirante Padilla, y Nervis Sarcos, alcalde del municipio Colón.

En rueda de prensa desde Caracas, Cabello informó que los tres políticos fueron capturados tras iniciarse la Operación Relámpago, en la cual fueron implicados con grupos pertenecientes al narcotráfico y el entrenamiento de paramilitares en la frontera con Colombia.

Además, precisó que en el operativo que realizó Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) lograron incautar 5.407 kilos de cocaína de alta pureza, así como la localización de tres centros logísticos donde se almacenaban cuatro astilleros y 27 mil litros de gasolina.

Vinculación con las mafias

En el operativo encontraron documentos de un ciudadano ecuatoriano identificado como Luis Mora Moreira, quien habría dejado varios equipos electrónicos con valiosa información.

"Un individuo de origen ecuatoriano que logró evadirse, pero que dejó su pasaporte y su dispositivo móvil y es allí donde se descubre la conexión de éste líder de esta ruta del contrabando con los dos alcaldes detenidos, el de Padilla, Alberto Sobalvarro, de Colón Nervins Sarcos y el de Miranda, Jorge Nava", dijo.

Detención de Nervis Sarcos

En el caso de la detención del alcalde Nervins Sarcos, se reportó su desaparición en el mes de enero y el Concejo Municipal de Colón, confirmó el arresto el pasado 5 de febrero, sin embargo no habían determinado los cargos que se le imputaban.

"Hemos dicho que van a caer y estamos haciendo otras detenciones en este instante", recalcó Cabello.

Las detenciones se producen luego de que el Ministro de Justicia, advirtiera que en el Zulia “las mafias van a caer” sin consideraciones a quienes se vistan de "rojo, rojito" y que participen en las mafias aseguró que le Operación Tun Tun les caerá con más fuerza.

Finalmente, detalló que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, también se encuentra involucrado en el hecho.

Noticia al Día / VTV