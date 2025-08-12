Martes 12 de agosto de 2025
Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN

Diputado Francisco Ameliach asumirá presidencia de Corpozulia tras aprobación de la AN
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, 12 de agosto, la separación temporal del diputado Francisco Ameliach de su curul legislativo, tras ser designado como presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia).

Ameliach, exgobernador del estado Carabobo, ha venido desempeñando funciones como enlace territorial del PSUV en el Zulia, con el objetivo de fortalecer la estructura partidista y consolidar una mayoría política en la región.

Su nombramiento en Corpozulia responde a la intención del Ejecutivo Nacional de reforzar la gestión pública en áreas como salud, vialidad y servicios básicos.

La Asamblea Nacional respaldó por mayoría la solicitud de separación temporal en la sesión encabezada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.

Semblanza del Cnel. Dr. Francisco José Ameliach Orta

Francisco Ameliach es una figura de amplia trayectoria en la vida política e institucional del país. Militar retirado, académico y dirigente político, ha ocupado diversos cargos de alto nivel en el Estado venezolano.

Formación académica

Posee una sólida formación universitaria, con títulos de posgrado en áreas de gerencia, historia, seguridad y derechos humanos:

  • Máster en Gerencia Pública por la Universidad Nacional a Distancia del Reino de España, con calificación sobresaliente.
  • Magíster en Historia de Venezuela por la Universidad de Carabobo, con mención honorífica y publicación de su trabajo de grado.
  • Doctor en Gestión para la Creación Intelectual por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, con mención publicación.
  • Postdoctorado en Seguridad de la Nación por el Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación (IAESEN), Universidad Militar Bolivariana.
  • Postdoctorado en Fortalecimiento Institucional en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la UNESR.
  • Diplomado Internacional en Ciencia Electoral con mención en Comunicación Política por la Universidad Arturo Michelena.

Trayectoria política e institucional

Ameliach ha desempeñado múltiples responsabilidades en el ámbito público:

  • Presidente de la Asamblea Nacional en los períodos 2003–2004 y 2004–2005.
  • Ministro del Despacho de la Presidencia (2010–2011).
  • Gobernador del estado Carabobo (2012–2017).
  • Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y 2017.
  • Diputado a la Asamblea Nacional por cinco períodos constitucionales consecutivos (2000–actualidad).
  • Representante ante el Consejo de Estado durante cinco años consecutivos.

