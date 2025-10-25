Dirección de Seguridad Ciudadana de Maracaibo hace llamado de conciencia ante el manejo inadecuado de la basura

La Alcaldía de Maracaibo, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, intensificó los operativos de limpieza y vigilancia en distintos sectores del municipio, como parte de las acciones para enfrentar la acumulación de desechos sólidos y promover el saneamiento urbano.

Desde el inicio de su gestión, el alcalde Giancarlo Di Martino decretó una emergencia ambiental ante el exceso de basura en la ciudad, lo que motivó el despliegue de cuadrillas y equipos para recuperar espacios públicos. Sin embargo, autoridades locales han alertado sobre la reincidencia de prácticas inadecuadas, como el vertido de residuos en zonas ya saneadas y la ruptura de bolsas para extraer materiales reciclables.

El Comisario Jefe José Primera, director de Seguridad Ciudadana, informó que se mantendrán operativos de vigilancia para detectar y sancionar estas conductas. “Es fundamental colocar la basura en bolsas adecuadas para facilitar la recolección. Se vigilará a quienes arrojan desechos en espacios públicos o manipulan los residuos de forma inapropiada”, señaló.

Primera también advirtió que el sector comercial y las empresas privadas deberán cumplir estrictamente las normativas de manejo de residuos. En caso de incumplimiento, se aplicarán multas y otras medidas administrativas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la conciencia ciudadana y al acompañamiento comunitario para consolidar un modelo de gestión ambiental sostenible. El uso de bolsas cerradas y recipientes adecuados sigue siendo clave para evitar la dispersión de basura en calles y avenidas.

La alcaldía mantiene su compromiso con el bienestar colectivo y exhorta a los habitantes a participar activamente en el cuidado de los espacios públicos, como parte de una cultura de corresponsabilidad urbana.

Noticia al Día / Nota de prensa