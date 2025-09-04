Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

Donde el tiempo se detuvo: Plaza La muñeca

Dos plazas seguidas, una despues de la otra, separadas por una callejuela,

Por Josue Carrillo

Donde el tiempo se detuvo: Plaza La muñeca
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Es un lugar de Maracaibo donde el tiempo parece haberse detenido, una cuadra con la singularidad de tener dos plazas seguidas, una después de la otra, separadas por una callejuela, al fondo se asoman las torres y el campanario de la iglesia Santa Lucía.

Vas por Bella Vista, te la encuentras a la derecha, Plaza de Juan Crisóstomo Falcón, un regalo del estado que lleva su nombre en el marco del primer centenario de la muerte del prócer zuliano, Gral. Rafael Urdaneta, un 23 de agosto de 1945. Sigues y separada por una callejuela viene la segunda plaza de las ciencias, las artes y los oficios, pero, en Maracaibo, se le conoce como La plaza de la muñeca. Una mujer con una antorcha en la mano derecha mira hacia el lago.

Las bancas acusan el paso de los años, en ellas se guarda el recuerdo de tertulias y amantes besándose en las madrugadas con el bullicio de Santa Lucía como fondo.

Las casas de ventanales altos y grandes puertas, donde los colores intensos se estrellan en los ojos, cuando llueve por las gargantas y las bocas de sus gárgoles salen chorros de agua que bañan las calles, el chico corretea con dirección a la bodega.

La Plaza de la Muñeca en Maracaibo tiene una historia muy interesante. Fue creada en 1910 y su nombre original era Plaza La Libertad. Sin embargo, la gente de los barrios de Santa Lucía y El Empedrado la bautizó con un apodo que se le quedó para siempre: "Plaza de la Muñeca".

¿La razón? Una estatua en lo alto de su obelisco que se parece a la Estatua de la Libertad de Nueva York, y los locales la apodaron cariñosamente como "La Muñeca".

Esta plaza es considerada una de las más icónicas de la ciudad, al nivel de otras muy importantes como la Plaza Bolívar, la Urdaneta y la de La República, según el cronista de Maracaibo, Julio Portillo.

Aunque en el pasado fue un lugar muy popular, especialmente cuando el cine Imperio estaba abierto justo enfrente, hoy en día casi nadie la visita. Es un espacio que, a pesar de su historia y belleza, ha caído un poco en el olvido.

JC

Con IA

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Aficionados a la espera del juego Venezuela vs. Argentina

Aficionados a la espera del juego Venezuela vs. Argentina

"Mi esposa murió por una mala praxis médica y el doctor me dijo que me la llevara": Caso del Hospital Central

Una multitud se concentra en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Messi

Una multitud se concentra en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Messi

La Vinotinto contra Messi y la historia en el Monumental. Hoy la Vinotinto se enfrenta a la campeona del mundo en Buenos Aires (Luz Neira Parra)

La Vinotinto contra Messi y la historia en el Monumental. Hoy la Vinotinto se enfrenta a la campeona del mundo en Buenos Aires (Luz Neira Parra)

Mundial de Desayunos: La arepa venezolana y la salteña boliviana se juegan el pase a la final

Mundial de Desayunos: La arepa venezolana y la salteña boliviana se juegan el pase a la final

Encuentran al quinto pescador ahogado tras tormenta en el Lago de Maracaibo

Encuentran al quinto pescador ahogado tras tormenta en el Lago de Maracaibo

Dwayne ‘La Roca’ Johnson se aleja de la acción y se adentra en el drama

Dwayne ‘La Roca’ Johnson se aleja de la acción y se adentra en el drama

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 4 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 4 de septiembre

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Perú: El expresidente Alejandro Toledo recibe segunda condena por lavado

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Marco Rubio visita México en medio de tensión en el Caribe

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Unidos por Adrián Pablo Toledo

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Mijares aclara rumores sobre su salud: Su equipo desmiente reporte de hospitalización

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ella es Marlene la fundadora del mercado a ambos lados de La Principal de Cuatricentenario

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Ultimaron a zuliano por resistirse al robo de sus pertenencias en Colombia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Aparecieron los familiares de los tripulantes que iban en la lancha con droga atacada por EE. UU. en aguas del Caribe

Aparecieron los familiares de los tripulantes que iban en la lancha con droga atacada por EE. UU. en aguas del Caribe

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio

Necropsia revela que muerte de Valeria Afanador fue por ahogamiento; Presidente Petro pide investigar al colegio

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Se incendiaron tres vehículos en Villa Delicias

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

Llegan a Venezuela 286 connacionales deportados de EEUU

De luto un imperio: Falleció a los 91 años Giorgio Armani

De luto un imperio: Falleció a los 91 años Giorgio Armani

Noticias Relacionadas

Nacionales

Plataforma Unitaria pide a EEUU revisar el TPS y buscar alternativas migratorias para los venezolanos

Este llamado se produce tras el anuncio del fin de la vigencia del programa, que ha otorgado estatus legal a más de 600 mil venezolanos
Zulia

Alcalde Gian Carlo Di Martino aumenta a 5 mil el seguro de salud de los empleados público de Maracaibo

Estas mejoras beneficiarán a más de ocho mil empleados públicos de la Alcaldía de Maracaibo
Al Dia

China Concord Resources instala la primera plataforma flotante para producir crudo en el Lago de Maracaibo: Reuters

La primera instalación flotante para producir crudo, parte de un proyecto de 1.000 millones de dólares operado por China Concord…
Entretenimiento

Morante rendirá tributo a los mejores baladistas venezolanos con una íntima presentación en Maracaibo

Junto a su propia agrupación de talentosos músicos, "Morante" (como es conocido en el ámbito artístico del país) ha preparado un emotivo repertorio de temas que lanzaron a la fama internacional en la década del 80 a Ricardo Montaner, Franco de Vita, Frank Quintero, Yordano, entre otros baladistas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025