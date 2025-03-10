DPD Zulia y Frente Preventivo dieron a conocer las acciones desarrolladas durante las fiestas carnestolendas

La Dirección General de Prevención del Delito y el Frente Preventivo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), realizaron la evaluación de las acciones estratégicas desarrolladas durante el Dispositivo Carnavales Felices y Seguros 2025 en la entidad zuliana, así como en las actividades diarias de promoción de la cultura preventiva.

Los diferentes organismos integrados ejecutaron los planes y programas contemplados dentro de las políticas públicas del Gobierno Bolivariano, para el resguardo de los ciudadanos durante el pasado asueto carnestolendo, siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello.

Orientación preventiva, seguridad y aula vial para crear conciencia entre los motorizados y conductores sobre la importancia del uso del casco y el respeto a las normas de tránsito, así como pruebas toxicológicas, actividades deportivas y recreativas fueron las acciones desarrolladas por el equipo multidisciplinario que se concentró en puntos de interés turístico, recreacional, balnearios, puntos de atención al ciudadano (P.A.C), terminales terrestres y puente General en Jefe Rafael Urdaneta.

Más de 190 mil funcionarios y 3 mil Cuadrantes de Paz estuvieron activos velando por el derecho a la recreación y libre esparcimiento.

La directora nacional de Prevención del Delito, Lusmialit Perdomo, acotó que “el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros dio las medidas y recomendaciones en materia de prevención a todo el pueblo de Venezuela por unos carnavales felices y seguros. Además, seguimos con nuestra labor de llevar el mensaje preventivo en los centros educativos y comunidades”.

Los funcionarios de la Dirección General de Prevención del Delito (DPD) y el Frente Preventivo en la región siguen comprometidos de manera permanente con el pueblo zuliano, dando cumplimiento al vértice N°1 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, promoviendo la prevención integral y la convivencia solidaria, consolidando espacios para la vida.

Importante destacar que estás instituciones que integran el MPPRIJP, de manera continua están presentes dando formación en las instituciones educativas y en las comunidades, abordando temas como el peligro de los retos virales, la prevención de delitos informáticos y abuso sexual, convivencia solidaria, valores, habilidades para la vida, recreación, el deporte como herramienta para la buena salud y uso eficiente del tiempo libre.

Noticia al Día / Nota de prensa