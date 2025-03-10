Sábado 20 de septiembre de 2025
Zulia

DPD Zulia y Frente Preventivo dieron a conocer las acciones desarrolladas durante las fiestas carnestolendas

Más de 190 mil funcionarios estuvieron desplegados en la entidad

Por Greily Nuñez

DPD Zulia y Frente Preventivo dieron a conocer las acciones desarrolladas durante las fiestas carnestolendas
La Dirección General de Prevención del Delito y el Frente Preventivo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), realizaron la evaluación de las acciones estratégicas desarrolladas durante el Dispositivo Carnavales Felices y Seguros 2025 en la entidad zuliana, así como en las actividades diarias de promoción de la cultura preventiva.

Los diferentes organismos integrados ejecutaron los planes y programas contemplados dentro de las políticas públicas del Gobierno Bolivariano, para el resguardo de los ciudadanos durante el pasado asueto carnestolendo, siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello.

Orientación preventiva, seguridad y aula vial para crear conciencia entre los motorizados y conductores sobre la importancia del uso del casco y el respeto a las normas de tránsito, así como pruebas toxicológicas, actividades deportivas y recreativas fueron las acciones desarrolladas por el equipo multidisciplinario que se concentró en puntos de interés turístico, recreacional, balnearios, puntos de atención al ciudadano (P.A.C), terminales terrestres y puente General en Jefe Rafael Urdaneta.

Más de 190 mil funcionarios y 3 mil Cuadrantes de Paz estuvieron activos velando por el derecho a la recreación y libre esparcimiento.

La directora nacional de Prevención del Delito, Lusmialit Perdomo, acotó que “el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros dio las medidas y recomendaciones en materia de prevención a todo el pueblo de Venezuela por unos carnavales felices y seguros. Además, seguimos con nuestra labor de llevar el mensaje preventivo en los centros educativos y comunidades”.

Los funcionarios de la Dirección General de Prevención del Delito (DPD) y el Frente Preventivo en la región siguen comprometidos de manera permanente con el pueblo zuliano, dando cumplimiento al vértice N°1 de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, promoviendo la prevención integral y la convivencia solidaria, consolidando espacios para la vida.

Importante destacar que estás instituciones que integran el MPPRIJP, de manera continua están presentes dando formación en las instituciones educativas y en las comunidades, abordando temas como el peligro de los retos virales, la prevención de delitos informáticos y abuso sexual, convivencia solidaria, valores, habilidades para la vida, recreación, el deporte como herramienta para la buena salud y uso eficiente del tiempo libre.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Noticias Relacionadas

Economía

Estos son los bonos que Patria pagará desde el 22 al 27-Sep

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través de Patria
Sucesos

Ministerio Público del Zulia imputará a tres personas que se desplazaban en una moto sin casco y violando las leyes de tránsito

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este viernes 19 de septiembre sobre la aprehensión de tres jóvenes que se desplazaban en una motocicleta sin casco e incumpliendo las normativas sobre tránsito terrestre, poniendo en riesgo sus propias vidas.

Sucesos

Rescatan a hombre tras 24 horas en cautiverio en La Concepción, JEL

Efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscritos al Comando de Zona Nº 11 Zulia, lograron rescatar a un hombre luego de estar durante 24 horas en cautiverio. El procedimiento se realizó en el sector Los Rosales, parroquia La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada.

Política

Gobernador Caldera, jefes de la ZODI, REDI y diputados durante despliegue Los Cuarteles van al Pueblo: "Se debe defender el derecho a la nación y a la soberanía"

El Gobernador Luis Caldera, junto a jefes de la ZODI, y la REDI se mantienen firmes en la defensa y la soberanía de la región.


