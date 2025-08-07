Dra. Maruja Mora de Peña fue nombrada Madrina y Epónima de las Jornadas Científicas 2025 del SAHUM

En un emotivo acto protocolar realizado en las instalaciones del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM), la doctora Maruja Mora de Peña fue oficialmente designada como madrina y epónima del “65 Aniversario y Jornadas Científicas 2025” de esta institución médica, considerada un referente de salud en el occidente del país.

La entrega del reconocimiento estuvo encabezada por la directora general del SAHUM, doctora Oneida Osorio Muñoz, junto al Comité Organizador del evento. La doctora Mora de Peña, quien actualmente lidera el Servicio de Emergencia Pediátrica, cuenta con más de tres décadas de servicio en el hospital.

El doctor Jarohabert Finol, jefe de la División de Planificación, Docencia e Investigación (DIPLADOIN), destacó: “Es un honor reconocer a una profesional con más de 32 años de trayectoria en esta casa de salud. Su compromiso tanto en el área asistencial como en la formación médica la hacen digna representante de nuestras jornadas”.

Por su parte, la doctora Osorio Muñoz expresó su satisfacción por compartir este momento con una colega a quien admira profundamente: “Más allá de mi rol como directora, es un orgullo acompañar a alguien con quien tengo una gran afinidad profesional y personal. Agradezco la presencia de su familia, porque en medicina, el respaldo familiar es clave”.

Visiblemente emocionada, la doctora Maruja Mora de Peña agradeció el gesto: “Le doy gracias a Dios por permitirme llegar hasta aquí. Este reconocimiento me llena de alegría, no lo esperaba. Ha sido un año de muchas emociones personales, y recibir esto a nivel profesional me llena el corazón. Haré todo lo posible para que estas jornadas sean un éxito”.

Noticia al Día / Nota de prensa