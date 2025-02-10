Edgar batalla contra el síndrome paraneoplásico y necesita de nuestra ayuda

Desde Margarita, nos llega el conmovedor caso de Edgar Marval, que enfrenta una batalla contra enfermedades crónicas y necesita de nuestra ayuda. Diagnosticado con síndrome paraneoplásico con manifestaciones cutáneas en estudio, insuficiencia suprarrenal a descartar y enfermedad mixta del tejido conectivo, Edgar requiere de tratamientos especializados y medicamentos de alto costo.

Desafortunadamente, Edgar no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir estos gastos. Por ello, hace un ferviente llamado a la solidaridad de la comunidad. A través de su pago móvil (04165976046, CI: 18400149, Banco de Venezuela), invita a quienes deseen colaborar a sumarse a esta noble causa.

Noticia al Día