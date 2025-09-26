Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Edificaciones en Maracaibo están como un "roble"

Muchos se mecieron, se tongonearon, se tambalearon y se movieron cual "Sakira" en pista,y ,retaron las adversidades. "Más fuertes que el odio", dicen los maracuchos

Por Javier Sanchez

Edificaciones en Maracaibo están como un
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Escuchamos comentarios de todo tipo, desde que la tierra se comenzó a mover. Los maracuchos miraban hacia todos lados en las zonsas residenciales y modernas edificaciones hacia el norte de la ciudad, avenida El Milagro, calle 77 Cinco de Julio áreas circunvecinas donde se han levantado las más modernas edificaciones en Maracaibo.

El día de los temblores las edificaciones parecían "juguetear" y se movían tal cual los árboles y grandes avisos luminosos como una Miami EEUU. Se resistían a la naturaleza y los comentarios iban desde, "¡ fijáte! los edificios están como un roble" y unos más osados expresaban : "nuestros ingenieros y obras son la pepa e´´ queso", frase hecha por los maracuchos para decir que algo o alguien es "lo mejor", "la máxima calidad" e "insuperable", término derivado de la idea de que la "pepa" o centro de la mejor parte del producto es lo más valioso, y por lo tanto, se usa para elogiar la calidad o el orgullo de algo o alguien.

Esta semana, algunas edificaciones sufrieron daños menores que pueden ser reparados, pero la mayoría de las construcciones públicas y residenciales resistieron las "remecidas" sin un rasguño. Como reza el dicho venezolano, están "como un roble", lo que significa que son edificaciones muy fuertes, robustas y resistentes.

Hasta el 25 de septiembre,se han registrado 46 sismos en el país. De estos, 4 tuvieron magnitudes superiores a 5, 9 fueron de magnitud 4, y 37 tuvieron magnitudes iguales o inferiores a 4.

Al igual que un árbol, muchas estructuras en Maracaibo se mecieron, se tambalearon y se movieron con los últimos sismos registrados en la ciudad. Según técnicos y especialistas, son los primeros de esta naturaleza que se han sentido en la capital zuliana. Aún así, se mantienen en pie, desafiando las adversidades. Son más fuertes que un roble, a pesar de que muchas, como las del casco central, tienen más de cien años de construcción.

Edificaciones centenarias


El ingeniero Luis Cabrera, vicepresidente de la Comisión Permanente del Poder Popular para la Arquitectura, Urbanismo y Construcción de la Cámara Municipal de la Alcaldía de Maracaibo, aseguró que en la ciudad existen edificaciones centenarias. Citó como ejemplo las que se ubican en el casco central, las cuales no han registrado daños mayores, a pesar de la alta magnitud del sismo, que no se había sentido antes.

“Con esto quiero garantizar dos cosas. La primera es que todas las edificaciones que han sido normatizadas con permisos como construcciones aptas y que cumplieron con los parámetros de certificación del municipio, no sufrieron daños colaterales. Esto significa que están en buenas condiciones en su mayoría, no todas, porque tenemos edificaciones que no cumplieron con las normas y están en zonas vulnerables sin atender los parámetros de ingeniería; son las que tienden a sufrir más”, aclaró el ingeniero.

En líneas generales, los edificios que están normatizados al 100% están hechos para soportar eventos sísmicos como los ocurridos, aseguró el concejal.

Las construcciones se mueven

Los expertos en construccion y sismólogos dicen que, durante un sismo, los edificios se mueven de forma compleja porque la energía de las ondas sísmicas se transmite por toda la estructura, causando que el edificio actúe como una extensión del suelo.

Señalan que este movimiento genera vibraciones que pueden percibirse como un "baile" o "oscilación" entre los distintos pisos, lo cual es un comportamiento esperado de la construcción para disipar la energía del temblor y no un fenómeno de "ventas" o colapso lateral. El suelo sobre el que está construido el edificio se agita y, por lo tanto, la base del edificio también se mueve, dicen.

Cuanto más alto sea la edificación, mayor es la amplificación de la vibración y más notable el movimiento de los pisos superiores. Con el sismo se moverá en todos los sentidos, horizontal y verticalmente, transmitiendo esa energía a través de su estructura.

Los sismos pueden dejar daños, desde grietas pequeñas hasta problemas estructurales más graves. La inquietud de los vecinos sobre la integridad de la construcción es mayor cuando ve grietas en sus paredes, pisos , etc.

Se habla de que, los edificios venezolanos son de buena calidad, y los eventos sísmicos pueden generar desconfianza, especialmente en estructuras antiguas y depende de las normas antisísmicas que se hayan tomado para su construcción.

Todo tranquilo

El sismo del 24 de septiembre de 2025 generó preocupación y reportes de algunos daños en edificaciones públicas como plazas y templos, particularmente en el Zulia, y se sintió con más fuerza en Maracaibo, pero no ha pasado a mayores y las autoridades instan a la calma, porque todo está tranquilo pese a la inquietud sobre las réplicas y la seguridad de sus viviendas.

Noticia al Día / Fotos: Cortesía

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

No le están parando a la gaceta: Chóferes de tráfico cobran 70

No le están parando a la gaceta: Chóferes de tráfico cobran 70

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Noticias Relacionadas

Al Dia

CPBEZ y PNB abren semifinal del softbol homenaje a las Glorias Deportivas

El equipo de la Guardia Nacional esperará por el perdedor de este encuentro para enfrentarlo y buscar el otro clasificado a la final
Al Dia

Comportamiento de apuestas durante los eventos deportivos de mayor demanda

Durante eventos como finales de torneos o encuentros internacionales, el volumen de apuestas suele alcanzar niveles inusuales. Esto se debe…
Zulia

Vuelve a temblar en Bachaquero en menos de 12 horas

Hasta el momento no se han reportado personas afectadas
Canonización

¡Hazaña de Fe! El "Peregrino de los Andes", culmina 45 días de travesía en San Cristóbal

El "Peregrino de los Andes", culminó con éxito su extenso viaje, una caminata de 45 días donde recorrió los estados de Trujillo, Mérida y Táchira.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025