Lunes 29 de septiembre de 2025
Principal

El 12 de octubre será inaugurado el Hospital Binacional de Paraguaipoa en el Zulia

Como parte de los avances en infraestructura sanitaria, Caldera destacó la reciente inauguración del Hospital Roque Alvarado en el Catatumbo, que incluye un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y una sala de rehabilitación, ubicado a orillas del río Catatumbo

Por Andrea Guerrero

El 12 de octubre será inaugurado el Hospital Binacional de Paraguaipoa en el Zulia
Foto: VTV
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció que el próximo 12 de octubre será inaugurado el Hospital Binacional de Paraguaipoa una obra de gran alcance social que beneficiará a comunidades indígenas de la frontera colombo-venezolana. El anuncio fue realizado durante su participación en el programa Con Maduro +, transmitido este lunes 29 de septiembre.

El centro de salud lleva el nombre de “binacional” debido a su ubicación estratégica y su vocación de servicio para los pueblos guayú, tanto del lado venezolano como colombiano. “Muchos hermanos guayú van y vienen, y van a poder atenderse ahí”, expresó Caldera.

Además, el mandatario regional informó que en Machiques de Perijá también se inaugurará próximamente el Hospital Indígena Nuestra Señora del Carmen, destinado a brindar atención médica especializada a los pueblos yukpa y barí.

Como parte de los avances en infraestructura sanitaria, Caldera destacó la reciente inauguración del Hospital Roque Alvarado en el Catatumbo, que incluye un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y una sala de rehabilitación, ubicado a orillas del río Catatumbo.

“Esto no solamente es la paz, que ya es lo más grandioso que tenemos. Es seguridad, es desarrollo económico, es intercambio comercial y es respeto ancestral”, concluyó el gobernador, resaltando el enfoque integral de estas obras en beneficio de las comunidades indígenas del Zulia.

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El 12 de octubre será inaugurado el Hospital Binacional de Paraguaipoa en el Zulia

El 12 de octubre será inaugurado el Hospital Binacional de Paraguaipoa en el Zulia

Vía El Patio–La Raya cedió por sismos en Baralt: ya se ejecutan labores de reparación

Vía El Patio–La Raya cedió por sismos en Baralt: ya se ejecutan labores de reparación

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

Los venezolanos Sergio Córdova y Jesús Ramírez anotan en sus clubes europeos

Los venezolanos Sergio Córdova y Jesús Ramírez anotan en sus clubes europeos

Mototaxista viajaba junto a su hija para vender drogas en Caracas

Mototaxista viajaba junto a su hija para vender drogas en Caracas

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Fondo de Arabia Saudita compra Electronic Arts por 55.000 millones de dólares

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Qatar será sede de la fase decisiva en la Copa Intercontinental 2025 de la Fifa

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz protagonizarán la final del ATP 500 de Tokio

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Pareja de casados golpearon a una mujer embarazada en Mara

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Ronald Acuña Jr. se despide de la temporada con largo vuelacerca

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

La MLB recuerda una histórica hazaña que Miguel Cabrera comparte con dos leyendas del beisbol

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

La Alcaldía relanzó el Festival ¡Maracaibo elige la Gaita del Año!

Presidente Maduro suscribió Decreto de Conmoción Externa en Venezuela: Delcy Rodríguez

Presidente Maduro suscribió Decreto de Conmoción Externa en Venezuela: Delcy Rodríguez

Comisiones del CICPC-Caracas llegaron a Falcón para investigar la muerte de la community mánager Joseddy Sánchez

Comisiones del CICPC-Caracas llegaron a Falcón para investigar la muerte de la community mánager Joseddy Sánchez

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Noticias Relacionadas

Zulia

Sismo de magnitud 4.0 se registró al este de Bachaquero

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 3.7 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas 9.951°N y 70.727°O, aproximadamente 43 kilómetros al este de Bachaquero, en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia
Zulia

Vía El Patio–La Raya cedió por sismos en Baralt: ya se ejecutan labores de reparación

La avería se extiende hasta el puente de esa localidad, afectando el tránsito vehicular en una vía clave para la actividad petrolera y comercial de la región
Zulia

Se esperan lluvias con actividad eléctrica en varias regiones del país durante la noche en el Zulia

Las regiones con mayor probabilidad de afectación incluyen los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nororiente, Centro Norte, Llanos Centrales y Occidentales, Lara, Falcón, la región Andina y Zulia
Zulia

Liceo Los Robles representará a Venezuela por tercer año en el WRO® Mundial

Será la tercera ocasión consecutiva en la que Venezuela contará con la representación del Liceo Los Robles

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025