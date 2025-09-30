El 12 de octubre será inaugurado el Hospital Binacional de Paraguaipoa en el Zulia

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció que el próximo 12 de octubre será inaugurado el Hospital Binacional de Paraguaipoa una obra de gran alcance social que beneficiará a comunidades indígenas de la frontera colombo-venezolana. El anuncio fue realizado durante su participación en el programa Con Maduro +, transmitido este lunes 29 de septiembre.

El centro de salud lleva el nombre de “binacional” debido a su ubicación estratégica y su vocación de servicio para los pueblos guayú, tanto del lado venezolano como colombiano. “Muchos hermanos guayú van y vienen, y van a poder atenderse ahí”, expresó Caldera.

Además, el mandatario regional informó que en Machiques de Perijá también se inaugurará próximamente el Hospital Indígena Nuestra Señora del Carmen, destinado a brindar atención médica especializada a los pueblos yukpa y barí.

Como parte de los avances en infraestructura sanitaria, Caldera destacó la reciente inauguración del Hospital Roque Alvarado en el Catatumbo, que incluye un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) y una sala de rehabilitación, ubicado a orillas del río Catatumbo.

“Esto no solamente es la paz, que ya es lo más grandioso que tenemos. Es seguridad, es desarrollo económico, es intercambio comercial y es respeto ancestral”, concluyó el gobernador, resaltando el enfoque integral de estas obras en beneficio de las comunidades indígenas del Zulia.

