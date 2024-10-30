El 9 de noviembre será la Bajada de la Milagrosa en Los Haticos

La parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, de Los Haticos, tiene fecha para la Bajada de la Milagrosa.

La Bajada será el próximo sábado 9 de noviembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en un emotivo acto que dará inicio a las fiestas patronales e informan, además, que este año “también la coronaremos, porque es la Reina de nuestra Esperanza”.

Ese día estará lleno de devoción, fe y alegría, describen al hacer la invitación a la colectividad.

La coronación de la Imagen de la Virgen se realizará como acto de desagravio por lo ocurrido en el templo en febrero de este 2024.

El pasado 13 de septiembre, María de la Medalla Milagrosa recibió su nueva corona de manos de sus creadores, una pareja de devotos.

El lema de la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa es “María, Reina de nuestra esperanza, que nos consuela y conduce hacia su Hijo Jesús”. JESÚS”

Explican desde el templo que el lema “busca inspirar confianza en la intercesión de María y reforzar la idea de que Ella está presente para apoyar y consolar a los fieles en sus dificultades, guiándolos siempre hacia la salvación y el amor de su Hijo”.

