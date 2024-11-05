El 9-Nov será la Bajada de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

El Pbro. José Gregorio Montenegro invitó a los feligreses y devotos a prepararse espiritualmente para vivir estás fiestas patronales, en hermandad y fraternidad.

El venidero sábado 9 de noviembre, a las 5.00 pm, se estará celebrando la Eucaristía solemne, y al finalizar se llevará a efecto la tradicional bajada de la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, seguidamente se efectuará la Coronación de la Imagen.

La información fue suministrada por el Párroco, Pbro. José Gregorio Montenegro, quién también informó que este año el Lema de las Fiestas Patronales, está enmarcado en el Jubileo 2025, "María Reina de Nuestra Esperanza; Luz que nos consuela y nos lleva a su hijo Jesús", con este lema queremos invitar a toda la feligresía en general, y a los miembros de la comunidad parroquial, a reencontrarnos y comenzar como Peregrinos a vivir llenos de Esperanza y amor fraterno.

Montenegro recalcó, que Mons. José Luis Azuaje, y el Clero Marabino acompañarán en esta eucaristía y acto de coronación con la nueva corona, la cual fue donada por una familia de jovenes devotos, también hizo hincapié que para el 09/11/24, estará presente el Cuadro "réplica", llegado desde el Santuario de Cracovia de Jesús de la Misericordia, por lo que será un momento muy especial, y lleno de mucha espiritualidad.



Se espera la presencia del Sr. Gobernador Manuel Rosales, y de la Primera dama del estado la Dra. Evelyn Trejo de Rosales, los cuales son devotos de la Virgen de la Medalla Milagrosa, al igual que representantes de entes gubernamentales del municipio y estado, también indico que al finalizar la bajada la imagen de la Virgen, saldrá hasta la fachada para dar la bendición a los feligreses que por motivo de espacio se quedaron fuera del templo, allí se le rendirá un homenaje musical a cargo de la Secretaria de Cultura.



El Pbro. Informó que se efectuarán diferentes actividades, entre las cuales están, la realización de una mega jornada médico social, charlas de formación, y la novena que dará inicio el domingo 17/11/24. También se informó que la imagen de la Virgen, estará visitando la parroquia hermana, Santo Cristo de Aranza, por estar celebrando el Jubileo, y el Colegio San Vicente de Paul, por los 400 años de la Fundación de la Congregación de la Misión, (los Padres Paules).



