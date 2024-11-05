Sábado 23 de agosto de 2025
Al Dia

El 9-Nov será la Bajada de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

El Pbro. José Gregorio Montenegro invitó a los feligreses y devotos a prepararse espiritualmente para vivir estás fiestas patronales, en…

Por Ernestina García

El 9-Nov será la Bajada de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
Foto: Milagrosa
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Pbro. José Gregorio Montenegro invitó a los feligreses y devotos a prepararse espiritualmente para vivir estás fiestas patronales, en hermandad y fraternidad.

Lee también: Virgen de la Medalla Milagrosa estrenará corona elaborada por orfebres trujillanos

El venidero sábado 9 de noviembre, a las 5.00 pm, se estará celebrando la Eucaristía solemne, y al finalizar se llevará a efecto la tradicional bajada de la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, seguidamente se efectuará la Coronación de la Imagen.

La información fue suministrada por el Párroco, Pbro. José Gregorio Montenegro, quién también informó que este año el Lema de las Fiestas Patronales, está enmarcado en el Jubileo 2025, "María Reina de Nuestra Esperanza; Luz que nos consuela y nos lleva a su hijo Jesús", con este lema queremos invitar a toda la feligresía en general, y a los miembros de la comunidad parroquial, a reencontrarnos y comenzar como Peregrinos a vivir llenos de Esperanza y amor fraterno.

Montenegro recalcó, que Mons. José Luis Azuaje, y el Clero Marabino acompañarán en esta eucaristía y acto de coronación con la nueva corona, la cual fue donada por una familia de jovenes devotos, también hizo hincapié que para el 09/11/24, estará presente el Cuadro "réplica", llegado desde el Santuario de Cracovia de Jesús de la Misericordia, por lo que será un momento muy especial, y lleno de mucha espiritualidad.


Se espera la presencia del Sr. Gobernador Manuel Rosales, y de la Primera dama del estado la Dra. Evelyn Trejo de Rosales, los cuales son devotos de la Virgen de la Medalla Milagrosa, al igual que representantes de entes gubernamentales del municipio y estado, también indico que al finalizar la bajada la imagen de la Virgen, saldrá hasta la fachada para dar la bendición a los feligreses que por motivo de espacio se quedaron fuera del templo, allí se le rendirá un homenaje musical a cargo de la Secretaria de Cultura.

El Pbro. Informó que se efectuarán diferentes actividades, entre las cuales están, la realización de una mega jornada médico social, charlas de formación, y la novena que dará inicio el domingo 17/11/24. También se informó que la imagen de la Virgen, estará visitando la parroquia hermana, Santo Cristo de Aranza, por estar celebrando el Jubileo, y el Colegio San Vicente de Paul, por los 400 años de la Fundación de la Congregación de la Misión, (los Padres Paules).


El Pbro. Invito a los feligreses y devotos a prepararse espiritualmente para vivir estás fiestas patronales, en hermandad y fraternidad.

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Juegos Panamericanos Junior: Ricardo Montes de Oca se consagró campeón en salto con pértiga

Juegos Panamericanos Junior: Ricardo Montes de Oca se consagró campeón en salto con pértiga

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Presidente Maduro augura crecimiento económico del 9 % en último cuatrimestre del 2025

Presidente Maduro augura crecimiento económico del 9 % en último cuatrimestre del 2025

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Noticias Relacionadas

Zulia

Falleció la periodista zuliana Lily Bermúdez

Con profundo pesar se conoció en la mañana de este sábado 23 de agosto el fallecimiento de Lily Bermúdez, destacada…
Nacionales

Inicia alistamiento militar en todo el país este sábado 23-Ago

Este sábado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció el proceso de alistamiento militar en todo el país durante…
Cultura

La Resurrección de Winston Smith será este sábado en el Teatro Baralt

Milton Quero Arévalo y Denny Fernández protagonizan “La resurrección de Winston Smith”, obra teatral que el público de Maracaibo podrá…
Internacionales

Papa León XIV defiende los derechos de débiles frente a poderosos

El papa León XIV afirmó enérgicamente los derechos de los más débiles frente a las ambiciones de los poderosos durante…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025