El abigeato ha dejado en "cuatro bloques" a muchos ganaderos en el Zulia: A un solo productor le han robado 150 animales

El vicepresidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago (Fegalago), Gomel José Sierra, mostró hoy su preocupación por la situación que se registra en el sector agropecuario que a su juicio sigue siendo "muy difícil" ya que vienen sorteando gravísimos problemas como las inundaciones, el abigeato y carencia de combustible.

En cuanto al abigeato el representante de Fegalago señaló que esta situación se ha venido acentuando en los primeros meses del 2025,con pérdida económicas considerables a quienes se han visto afectados por este delito.

Sierra apuntó que se ha venido incrementando el abigeato en la zona del Catatumbo venezolano, más que todo en la parte de la subregión de Perijá, en la Costa Oriental del Lago con casos de que un solo productor agropecuario le hurtaron más de 150 animales y a otro le han sacrificado cualquier cantidad de vacas, añadió.

Sostuvo que los productores agropecuarios siguen apostando a que la Asamblea Nacional (AN) legisle y "termine de darle el ejecútese " la Ley Penal de Protección de la Actividad Ganadera.

El gremialista dijo a Fedecámaras Radio que, las autoridades policiales han dado respuesta cada vez que han solicitado su actuación y «muchas veces se ha recuperado parte de este ganado que se ha hurtado»

Productores consultados sobre esta problemática dijeron a Noticia al Día que desde el año pasado muchos ganaderos afectados por el robo han quedado en "4 bloques". y esperan por financiamiento para recuperarse.

Fedecámaras-Noticia al Día