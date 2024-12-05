Lunes 22 de septiembre de 2025
Zulia

El Aeropuerto Internacional La Chinita se convierte en escenario de sostenibilidad con la exhibición "Croissant"

Fotos: Prensa Aeropuerto La Chinita

Por Christian Coronel

El Aeropuerto Internacional La Chinita se convierte en escenario de sostenibilidad con la exhibición
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Aeropuerto Internacional La Chinita se convierte en escenario de innovación y sostenibilidad con la apertura de la exhibición "Croissant", la más reciente creación de la destacada diseñadora venezolana Mercedes Nouel.

Foto: Cortesía

Esta cápsula experimental no solo honra la herencia multicultural de su familia inmigrante, sino que también propone un modelo responsable para la industria de la moda, alineado con los desafíos medioambientales actuales.

Foto: Cortesía

Mercedes Nouel, egresada del Centro Artístico Villasmil de León, ha recorrido un camino profesional en empresas de alto renombre como Rosa Clará Group y Pronovias. En el ámbito artístico, diseñó vestuarios icónicos para producciones como La Traviata y El Lago de los Cisnes en el Teatro Teresa Carreño.

Foto: Cortesía

Su experiencia incluye más de una década de práctica en el Upcycling, creando prendas únicas y sostenibles, y su más reciente rol como Directora Creativa de Durant & Diego, donde dirigió la marca hacia la moda sostenible. Croissant es una colección que combina patrones tridimensionales, técnicas de Upcycling y diseño sin residuos (rethinking design), utilizando remanentes textiles y dead stocks.

Foto: Cortesía

Cada prenda está diseñada cuidadosamente para prolongar su longevidad y aumentar su valor estético, promoviendo un consumo más consciente y responsable.

Foto: Cortesía

Esta muestra es mucho más que una propuesta de moda; "Croissant" representa una estética posible tanto para consumidores como para espectadores, fomentando la identidad y favoreciendo el consumo consciente.

Foto: Cortesía

Su objetivo es generar conciencia sobre la actual coyuntura medioambiental, una crisis climática que demanda que industrias e instituciones, tanto en Venezuela como en el mundo, transiten hacia modelos sostenibles mediante la educación, la innovación y la tecnología.

Foto: Cortesía

En este contexto, la industria de la moda y el sector aeronáutico no escapan a esta realidad. La moda, reconocida como una de las industrias más contaminantes del planeta, genera más emisiones de carbono que la suma de todos los vuelos y el transporte marítimo del mundo.

Foto: Cortesía

Esta exhibición busca resaltar la necesidad de transformación profunda en este ámbito, uniendo la creatividad con un llamado a la acción sostenible. La exhibición estará disponible en el área principal del Aeropuerto Internacional La Chinita, ofreciendo a pasajeros y visitantes una oportunidad única para explorar el impacto de la moda sostenible desde una perspectiva innovadora y educativa.

Foto: Cortesía

Con esta iniciativa, el Aeropuerto Internacional La Chinita reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y la sostenibilidad, convirtiéndose en un punto de encuentro entre la moda, el arte y la conciencia ambiental.

Foto: Cortesía

Fotos: Prensa Aeropuerto La Chinita

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Habilitan mil camiones para comercio entre Colombia y Venezuela

Habilitan mil camiones para comercio entre Colombia y Venezuela

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra"

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

Francia reconoce al Estado palestino

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

La misteriosa desaparición del cantante colombiano B-King abre una búsqueda internacional

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Capturan a hombre con un manuscrito extorsivo en La Cañada de Urdaneta

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

La Patria Grande que nunca existió (por Luz Neira Parra)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Pensionados reciben pago mensual y Bono de Guerra Económica este lunes

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Eran trabajadores del aseo urbano las víctimas del trágico accidente vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

En Lara: A martillazos asesinó a su pareja y luego la colgó para simular un suicidio

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

Noticias Relacionadas

Sucesos

Asesinan a pareja venezolana por "cobro vacunas" en Perú

Una venezolana y su pareja, identificada como Elton David Gómez Sánchez, fueron asesinados de 19 disparos en la villa de…
Al Dia

La gaita, un canto que hace eterno al Zulia

Recientemente se celebró el primer Festival Nacional de Gaitas en homenaje a Astolfo Romero.

Cultura

"El Tucusón", Heberto Áñez Duque tendrá su estrella en el Paseo del Teatro Baralt

Heberto sigue vivo en los corazones de quienes aman la gaita y su legado
Al Dia

Alegría, colorido, música y diversión en la retreta de la Calle Carabobo

Es la primera edición de esta actividad cultural organizada por la Dirección de Turismo de la Alcaldía de Maracaibo, en la gestión de Gian Carlo Di Martino.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025