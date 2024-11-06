El agua por tubería llegó a cinco parroquias de Maracaibo

Este martes 5 de noviembre, la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) activó la distribución de agua por tubería a cinco parroquias del municipio Maracaibo, por el Servicio Norte que corresponde a Juana de Ávila/Plaza de Toros.

Serán beneficiadas, según el cronograma publicado por la empresa hidrológica, las comunidades de Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, Francisco Eugenio Bustamante e Idelfonso Vásquez.

Así mismo, el vital líquido abastecerá el Hospital Adolfo Pons, Hospital Militar, Centro de Diagnóstico Integral ‘San Jacinto’ y el Hospital de Especialidades Pediátricas.

Noticia al Día / Hidrolago