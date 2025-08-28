Jueves 28 de agosto de 2025
El bebé Gustavo necesita ayuda urgente para salvar su vista

El bebé Gustavo y sus papás son Maracaibo

Por M Romero


Foto: Cortesía.
La familia del pequeño Gustavo hace un llamado desesperado a la solidaridad. El bebé, de apenas unos meses de edad, requiere una operación urgente de trasplante de córnea. Según el informe médico, su córnea está perforada y su ojo está expuesto, una condición que pone en riesgo su visión.

Gustavo es de Maracaibo y sus papás no cuentan con los recursos económicos para costear la intervención, por lo que ha iniciado una campaña para recaudar fondos. El apoyo de cada persona es vital para que el bebé reciba la atención médica.

Si deseas contribuir con esta noble causa, puedes hacerlo a través de los siguientes datos:

  • Pago móvil (BNC): 28243009, cédula 0414-657-7877
  • Zelle: [email protected] (Jacqueline Soto)

Cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia en la vida de este niño.

¡Dios les multiplique y bendiga en abundancia el apoyo que puedan dar!

Foto: Cortesía.

