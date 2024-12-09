La nueva revelación de la música cristiana en el municipio San Francisco, Josué Miguel, se encuentra promocionando el tema "Jesús es la luz", producción grabada en la ciudad de Maracaibo y que también cuenta con un video que ya los seguidores de este género pueden ver en la plataforma Youtube.

Josué Miguel Villasmil Miranda es un talentoso joven, de 17 años de edad, cuya formación musical empezó desde que era un niño guiado por sus padres, quienes al ver los dotes que tenía para el canto, le recomendaron que aprendiera a tocar cualquier instrumento musical, por lo que escogió el piano.

Durante una reciente visita a la sala de redacción de NAD, Josué Miguel expresó que su inicio en la música fue guiado por Jesús Bolívar, pastor en la iglesia Organización Judá, situada en el municipio San Francisco, quien además es el compositor y arreglista del tema "Jesús es la luz".

"Jesús es la luz es una canción compuesta por mi abuelo y pastor Jesús Bolívar hace 21 años atrás. El tema nunca había sido interpretado por nadie, hasta que él me lo cedió para que lo cantara. Es una canción positiva, que nos dice en momentos de depresión, que no todo está perdido y que todo tiene solución en la vida. Me siento orgulloso de llevar este mensaje a todo el mundo", dijo Josué Miguel.

"Jesús es la luz" fue grabado en Maracaibo y producido por Deivis Torres. Cuenta con un video clip que ya los seguidores de la música cristiana pueden ver a través de la plataforma Youtube. La banda de Josué Miguel está integrada por sus mismos familiares y ya han tocado en varios municipios del estado Zulia.

Noticia al Día / José Gregorio Flores