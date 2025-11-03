El Centro Comercial Montielco (CCM) @ccmontielco se prepara para recibir la época decembrina con un gran evento festivo. La gerencia del centro comercial ha extendido una invitación a propietarios, inquilinos, clientes y público en general a su esperado Parrandón Navideño y encendido de luces.

La cita es este jueves 6 de noviembre a partir de las 6:00 p.m. en Montielco, ubicado en la calle 72 con Av. 20, prometiendo una noche llena de música, diversión y espíritu navideño.

El evento contará con una variada programación diseñada para el disfrute familiar:

Música en Vivo: El ambiente estará a cargo de agrupaciones gaiteras.

Entretenimiento Infantil: Habrá inflables y una animación especial de Santa Claus y sus ayudantes.

Food Trucks y Gastronomía: Los asistentes podrán deleitarse con una diversa oferta de comida y postres gracias a la presencia de varios food trucks.

