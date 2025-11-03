Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Parrandón Navideño del Centro Comercial Montielco es el inicio oficial de la temporada en el edificio, invitando a la comunidad a reunirse y celebrar la diversidad y alegría que caracteriza a la Navidad zuliana

Por M Romero

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov
Foto: Cortesía.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Centro Comercial Montielco (CCM) @ccmontielco se prepara para recibir la época decembrina con un gran evento festivo. La gerencia del centro comercial ha extendido una invitación a propietarios, inquilinos, clientes y público en general a su esperado Parrandón Navideño y encendido de luces.

La cita es este jueves 6 de noviembre a partir de las 6:00 p.m. en Montielco, ubicado en la calle 72 con Av. 20, prometiendo una noche llena de música, diversión y espíritu navideño.

El evento contará con una variada programación diseñada para el disfrute familiar:

  • Música en Vivo: El ambiente estará a cargo de agrupaciones gaiteras.
  • Entretenimiento Infantil: Habrá inflables y una animación especial de Santa Claus y sus ayudantes.
  • Food Trucks y Gastronomía: Los asistentes podrán deleitarse con una diversa oferta de comida y postres gracias a la presencia de varios food trucks.
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Centro Comercial Montielco (@ccmontielco)

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

La desgracia del príncipe Andrés

La desgracia del príncipe Andrés

Noticias Relacionadas

Al Dia

Venezuela encabezó solicitudes de asilo en países desarrollados en 2024: Según la OCDE

Con casi 245 mil solicitantes de asilo en 2024, Venezuela se situó a la cabeza de los países de origen dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), seguida de Colombia con unos 157 mil solicitantes, señala el informe.
Al Dia

Se derrumba la Torre dei Conti en Roma: Un trabajador quedó atrapado bajo los escombros

Tres trabajadores que se encontraban dentro fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.
Al Dia

Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró: "No lo creo"

Más de 15 ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado la muerte de al menos 65 personas en las últimas semanas, siendo el más reciente el sábado.
Deportes

El venezolano Juan Pablo Dos Santos desafió los límites en el Maratón de Nueva York

El atleta venezolano Juan Pablo Dos Santos completó el Maratón de Nueva York con dos prótesis, tardando más de 15 horas en recorrer los 42 km. Su hazaña se convirtió en un símbolo de superación y resiliencia.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025