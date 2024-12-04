El Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo y su Compañía Teatral Residente Barikai presentan Celina, una mágica obra teatral, que relata las ocurrencias, travesuras y el enorme corazón de una pequeña niña y sus amigos, mostrando un hermoso e inolvidable mensaje para toda la familia en esta época tan especial.

Escrita y dirigida por el profesor Carlos De Oliveira, es protagonizada por el Elenco Estable Infantil de Barikai, con la participación especial de todos los integrantes del Elenco Estable Juvenil y Adulto del Centro de Bellas Artes Barikai, así como del Programa de Formación Actoral Barikai, Coaching Actoral y como invitados el Elenco Barikai-Claret y el Ensamble Son Amanecer.

Martes 10 de diciembre de 2024.

7:00 p.m.

Teatro Bellas Artes @cbaateneo

Para más información y entradas:



Oficinas administrativas del teatro. A beneficio del Teatro Bellas Artes.

¡Te esperamos!

