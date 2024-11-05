Un centenar de hombres trabajan en el colector de aguas fluviales que abrió boquete de la C-2 e interrumpe la libre circulación de vehículos. Es posible que los trabajos concluyan el domingo si se garantiza la tubería necesaria, según informan obreros en el sitio.

Foto: Will Marval

La llamada falla de borde que socavó un colector de unos 56 metros aproximadamente, se registró desde el pasado domingo 3 de noviembre y cerró por completo la C-2 frente al complejo residencial La Arboleda, está siendo reparado a toda marcha y se espera que durante fin de semana concluyan los trabajos.

Foto: Will Marval



Coordinadores de la empresa Ferrolasa, que lleva a cabo los trabajos, explicaron que 56 metros de tubería de hierro, de unos 70 años, cedió por el alto grado de corrosión y esperan que a través de Hidrolago se haga un remplazo por una tubería de concreto fluvial de 66 pulgadas.

Foto: Will Marval



Cumplen las jornadas, operadores de máquinas, jumbo, camiones, grúa, cuadrillas de asfaltado, emergencia inmediata, cuadrillas del 1X10, todos bajo la dirección de Corpozulia conjuntamente con la empresa Ferrolasa.

Foto: Will Marval



Los obreros señalaron a Noticia al Día que primero abrirán un solo canal de ida y vuelta y posteriormente, al cumplir con el resto de la instalación, se procederá a la compactación para el asfaltado que pudiera estar listo para el próximo domingo y abrir en su totalidad los dos canales.

Foto: Will Marval

Los daños causados por el desprendimiento de tierra que provocó el agujero de más de cuatro metros de profundidad representaba un serio peligro para vehículos y motocicletas, ya que el terreno fue socavado por las recientes precipitaciones registradas en Maracaibo y otras áreas del Zulia.

Foto: Will Marval

Mientras tanto, los conductores, incluyendo aquellos del transporte público, optan por rutas alternas para desplazarse entre el norte y el sur de la ciudad. Funcionarios de Polimaracaibo están en el lugar para redirigir el tráfico y evitar accidentes.

