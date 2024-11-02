El encendido de Bella Vista en fotografías

Este viernes primero de noviembre se realizó en gran y esperado encendido de luces en la avenida Bella Vista de Maracaibo, tradición que lleva casi 30 años maravillando a propios y foráneos que llegan a la ciudad para disfrutar de las fiestas patronales de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Cientos de personas se agruparon en los alrededores de la Plaza El Ángel, a pesar del mal tiempo que impera en la región zuliana. El equipo de reporteros gráficos de Noticia al Día, encabezado por la periodista Xiomara Solano, estuvo presente y logró captar increíbles imágenes en esta fiesta marabina.

Aquí te traemos una selección de las mejores fotografías del encendido que captan el entusiasmo de la gente y los rostros alegres de los más pequeños de la casa. Asimismo, se puede apreciar la gran cantidad de comerciantes informales que suelen congregarse en estos eventos públicos.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano / Wilberth Marval / Rosell Oberto