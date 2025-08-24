El expresidente Rómulo Betancourt en caravana,fue el primero en cruzar el Puente sobre el Lago hace 63 años

El 24 de agosto de 1962 se inauguró el Puente General Rafael Urdaneta, un hito de la ingeniería que conecta el Zulia con el resto de Venezuela. es una de las obras más importantes de Venezuela y Sudamérica. Su inauguración marcó un hito en la historia del país, facilitando la conexión entre Maracaibo y el resto del territorio nacional.



La ceremonia fue un evento multitudinario que unió a miles de personas para presenciar la monumental obra, que se convirtió en un símbolo de conexión y modernidad para la región.

El proyecto estuvo a cargo del ingeniero italiano Ricardo Morandi, y para la fecha de su inauguración se convirtió en el puente de concreto pretensado más largo del mundo. Esta estructura cruza la parte más angosta del Lago del Maracaibo, estado Zulia, y conecta la ciudad con el resto del país.

El primer vehículo en cruzarlo fue el presidencial en una gira encabezada por el mandatario de la época, Rómulo Betancourt junto a otras personalidades. La comitiva incluyó al jefe de Estado, su esposa, y otros representantes importantes del país, quienes participaron en la apertura oficial de la obra.

La parte central del puente es de tipo atirantado, sus bases están ancladas en el fondo del lago de Maracaibo, a una profundidad de 60 metros, permitiendo que embarcaciones de hasta 45 m de altura puedan pasar por debajo y tiene una luz de 235 m), y cuenta con dos carriles por sentido.

Dos años después, una tragedia

Dos años después de su inauguración, el seis de abril de 1964, el tanquero “Esso Maracaibo” de 36.000 toneladas de desplazamiento, cargado de petróleo crudo, se quedó sin energía y chocó contra dos pilotes del puente, ocasionando una ruptura de la estructura. Algunos de los vehículos que transitaban por encima de la estructura no se dieron cuenta del accidente y cayeron al vacío, lo que originó la muerte de siete personas.



