La gaita zuliana tiene un futuro prometedor y se encuentra en la garganta de Brant Louis Sebastian López Morales, un niño de tan solo cuatro años de edad, que canta como lo hacían los viejos juglares marabinos de la talla de Virgilio Carruyo. El año pasado ganó un concurso infantil en Isla de Toas, donde demostró ante un gran público el don artístico que le otorgó Dios desde que estaba en el vientre materno.

La voz de Brant Louis es potente, melódica y afinada, aptitudes que solo se logran con muchas horas de estudio, pero este prodigio las aplica sin la menor dificultad. Se sabe de memoria 19 canciones de diferentes géneros musicales, pero sus preferidas son las gaitas, las cuales interpreta con mucha emoción y entusiasmo, como si tuviese décadas haciéndolo. Para sus padres, es una bendición de Dios.

Brant Louis nació el nueve de agosto de 2020 en San Rafael de El Moján, municipio Mara. Es un pequeño perspicaz y muy juguetón como cualquier otro de su edad, pero sus progenitores, Ángely Morales y Leonel López, al percatarse que tarareaba todas las canciones que escuchaba, decidieron apoyarlo y ayudarle a desarrollar las habilidades que con el tiempo lo convertirán en un cantante profesional.

A sus cuatro años ya saber leer, escribir y diferenciar el bien del mal. Hay una ranchera muy popular de nombre "El Aventurero" que también se sabe de memoria, pero no le gusta cantarla porque relata la vida de un hombre sin rumbo en la vida. Su padre Leonel es cuatrista y siempre se lo lleva para los ensayos de un conjunto gaitero con el que toca en Mara, para que se familiarice con la instrumentación musical.

"Soy músico y desde que Brant tenía ocho meses de nacido, me lo estoy llevando para los ensayos de la agrupación gaitera en la que ejecuto el cuatro. Me asombra es la capacidad de retención que tiene para aprenderse cualquier canción que escucha. Como toco gaitas, él empezó a cantar muchos de los temas que practico hasta que me di cuenta que, a pesar de su corta edad, todo lo que dice se le entiende. El año pasado me lo llevé para un concurso infantil y lo ganó", expresó su padre Leonel López.

Brant Louis aún está en Sala de 4 en el colegio Nixon Mejías Romero de el El Mojan y además de la gaita zuliana, también le gusta cantar décimas. Es fanático de las Águilas del Zulia y este 27 de noviembre, durante su visita exclusiva a NAD, le dijo a sus padres que antes de regresar a Mara, lo llevaran a la Basílica para pedirle a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá que lo cuide y le cure una gripe que tiene.

A diferencia de otros niños, son muy pocos los dibujos animados que Brant Louis ve por televisión, sin embargo, manifestó que le gusta mucho Mazinger Z y que quisiera tener sus brazos de hierro. En cuanto a sus dotes artísticos, dijo que cuando sea adulto quiere ser un gaitero y como Danelo Badell, Ricardo Cepeda o Neguito Borjas para cantarle al Zulia y en especial a La Chinita.

Entre las gaitas que entona con mucha proyección y melodía, destaca Háblame de Maracaibo de la agrupación Alitasía, Alfombra Roja y Yo soy el pueblo, ambas de Los Zagalines del Padre Vílchez. Recientemente, sus padres lo filmaron cantando uno de estos temas y el video se viralizó en las redes sociales por la elocuencia y musicalidad que derrocha a sus cuatro años.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y video: Xiomara Solano / Rossell Oberto